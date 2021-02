Inter encara o Fla em jogo que vale o tetra do Campeonato Brasileiro

Os corações colorados baterão mais forte a partir das 16h deste domingo (21). Será nesse momento que o árbitro Rafael Klaus apitará o início do confronto entre Inter e Flamengo, no Maracanã, válido pela 37º rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo entre o líder e o vice-líder da competição pode definir o título para os gaúchos, em caso de vitória colorada, ou esquentar a disputa - em caso de empate ou vitória carioca - deixando tudo para a última rodada.

Com 69 pontos, o Inter precisa vencer se quiser faturar a taça com uma rodada de antecipação. Com 68 pontos, o Flamengo depende de um triunfo ou um empate para levar a decisão para a rodada final.

Os dois times entrarão em campo depois de uma semana em que os dirigentes se provocaram, adicionando ainda mais tempero no caldeirão do decisivo confronto. Dentro das quatro linhas, o Colorado terá de superar importantes desfalques no setor defensivo, o que tornará ainda mais difícil a tarefa de segurar o poderoso ataque flamenguista.

Com a suspensão de Victor Cuesta em razão do terceiro cartão amarelo, a dupla de zaga será totalmente reserva. Lucas Ribeiro deve ter ao seu lado outro jovem, formando um zaga inédita até agora na temporada.

Zé Gabriel, Pedro Henrique e Matheus Jussa brigam pela outra vaga na defesa. Abel Braga faz mistério e o substituto de Cuesta só deve ser conhecido quando do anúncio oficial da equipe que começará a partida.

Outro mistério na escalação gaúcha diz respeito a quem irá atuar na lateral-direita. Rodinei está impedido de jogar por contrato, pois pertence ao Flamengo e está emprestado ao Inter. Para colocar o jogador em campo, o Colorado tem de pagar uma multa de R$ 1 milhão. A tendência é de que a direção faça o esforço financeiro e banque a presença de Rodinei. Se ele jogar, o Inter terá de pagar o valor à vista em 24h.

O goleiro Marcelo Lomba concedeu entrevista ao canal de TV do clube na quinta-feira (18) e projetou a disputa. "É um jogo muito importante, decisivo. Mas apenas um resultado é decisivo, a vitória do Inter. Claro que o Flamengo não vai querer deixar escapar, mas a gente vai medir forças. O Inter vem numa batida forte, estamos com uma expectativa boa, mas com os pés no chão, apoiados na força do grupo, no trabalho construído", disse.

Lomba também falou sobre o trabalho de Abel. "A história fala por si só. O Abel é um grande treinador, conseguiu feitos em vários outros clubes, mas, no Inter, tem algo especial. Ele chegou em um momento importante, e em nenhum se omitiu do desafio, o tempo todo nos incentiva. Está aí o resultado", finalizou.

O Flamengo, por sua vez, deve ter o time quase completo para encarar a decisão. Gabigol e Arrascaeta irão para o jogo, mas Willian Arão será desfalque, pois fraturou um dedo do pé em um acidente doméstico nesta quinta-feira. No lugar do Arão deve entrar Gustavo Henrique. Assim, o Fla deve começar o confronto com Hugo, Isla, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gérson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.