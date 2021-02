Grêmio sofre a virada para o São Paulo e se distancia do G-4

O Grêmio não era derrotado pelo São Paulo desde 2015. O time até saiu na frente, com Diego Souza, mas depois de um péssimo segundo tempo, o tricolor gaúcho sofreu a virada e acabou derrotado por 2 a 1 pelos paulistas. O revés na Arena, na noite de domingo (14), comprometeu a classificação direta para a próxima Libertadores. Ainda com dois jogos para o fechamento da 36ª rodada do Brasileirão, o Grêmio está na sétima colocação, com 56 pontos - seis atrás do São Paulo, que fecha o G-4. O tricolor do Morumbi ainda tem chances matemáticas de brigar pelo título, pois conta com um jogo atrasado.

O primeiro tempo do duelo entre dois grandes do futebol brasileiro, em busca da confirmação da vaga no principal torneio continental, foi parelho. O São Paulo até iniciou melhor, ocupando espaços, povoando o campo de ataque e concluindo a gol. Luciano, Daniel Alves e Vitor Bueno levaram perigo ao gol de Vanderlei.

Só que o tricolor gaúcho também criou. Em duas oportunidades, o time de renato Portaluppi quase abriu o marcador. Na primeira, Volpi salvou um chute forte de Diego Souza, e, na segunda, após cruzamento, Alisson cabeceou e a bola passou perto do gol. Já, aos 32, Volpi não conseguiu salvar a equipe do Morumbi. A defesa do São Paulo se atrapalhou na área e Reinaldo cabeceou nos pés de Diego Souza. E o artilheiro da temporada 2020 não perdoou e abriu o marcador na Arena.

Maicon não voltou para a etapa final. Então, Lucas Silva foi acionado. E como já é tradicional: Maicon sai e o Grêmio acaba. Os paulistas sentiram isso e chegaram ao empate, aos 17 minutos: Tchê Tchê aproveitou rebote da defesa gremista e bateu de fora da área, sem chances para Vanderlei.

O Grêmio acusou o golpe e, simplesmente, parou em campo. Sem conseguir reagir, cinco minutos depois do empate, o São Paulo virou o jogo. Em boa jogada pessoal de Luciano, ele se livrou da marcação, deixou Rodrigues no chão dentro da área e chutou. A bola ainda desviou na defesa e enganou Vanderlei. Na sequência, o tricolor paulista quase ampliou, mas a trave salvou o chute de Daniel Alves.

Os minutos finais do Grêmio foram irreconhecíveis, com passes errados, expulsão de Pinares, que tinha acabado de entrar, e de uma equipe batendo cabeça diante de um Renato apático no banco de reservas. Na próxima rodada, o tricolor gaúcho recebe o Athetico-PR, na Arena.

Grêmio 1

Vanderlei; Victor Ferraz (Pinares), Paulo Miranda (Thaciano), Rodrigues e Diogo Barbosa; Maicon (Lucas Silva), Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre (Luiz Fernando) e Pepê (Ferreira); Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi.

São Paulo 2

Tiago Volpi; Igor Vinícius, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê (Tréllez), Luan e Daniel Alves; Luciano (Hernanes), Gonzalo (Galeano) e Vitor Bueno (Toró). Técnico: Marcos Vizolli (interino).

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR).