Com gol polêmico, Flamengo vence Corinthians e segue na briga pelo título

O Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 1 e segue vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Em partida dramática neste domingo (14) no Maracanã, o time rubro-negro contou com gols de Willian Arão e Gabriel para triunfar - e com o VAR decisivo no polêmico lance do gol que definiu a vitória. O gol dos alvinegros foi marcado por Léo Natel.

Inter venceu o Vasco por dois a zero Em outro confronto, oe garantiu a liderança na rodada, com 69 pontos.

Com o resultado, o Flamengo segue na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 68 pontos, um atrás do Colorado. Os dois times se enfrentam no Maracanã no próximo domingo (21), em confronto decisivo. Na última rodada, o time de Rogério Ceni joga com o São Paulo no Morumbi.

Já o Corinthians perde o posto no G-8 para o Santos - tem 49 pontos, enquanto o adversário praiano tem 50. O clássico alvinegro será na próxima quarta, na Vila Belmiro. Nas duas últimas rodadas, os comandados de Vagner Mancini jogam com o Vasco na Neo Química Arena e com o Internacional, no Beira-Rio.

O Flamengo começou a partida tendo mais posse de bola e impondo seu jogo. A equipe rubro-negra conseguiu uma finalização em cabeçada de Arrascaeta, que Cássio defendeu com facilidade. Pouco tempo depois, o jogo aéreo foi o caminho para que o placar fosse aberto: em falta cobrada na lateral da área, Willian Arão ganhou de Bruno Méndez e fez 1 a 0, aos 9 do primeiro tempo.

O Flamengo seguiu pressionando e chegou a acertar o travessão em cabeçada de Bruno Henrique. Mas foi o Corinthians que marcou na sequência: em contra-ataque mortal, Araos deixou Léo Natel na cara de Hugo e o atacante não desperdiçou, fazendo o gol de empate aos 19 minutos. Arrascaeta teve a chance de voltar a colocar o time de Rogério Ceni à frente cinco minutos depois em cruzamento rasteiro de Isla, mas pegou mal na bola e acabou "recuando" para Cássio.

O jogo seguiu na mesma tônica, com o Flamengo propondo o jogo e o Corinthians se defendendo até o fim do primeiro tempo, mas sem grandes lances de perigo. A posse de bola chegou a 69% em favor dos rubro-negros, que tiveram seis finalizações, enquanto a equipe de Vagner Mancini teve apenas uma.

Já no começo da segunda etapa, Gerson achou Bruno Henrique, que arrancou e cruzou rasteiro, sem que ninguém chegasse para conferir o gol. Aos 7, o Corinthians respondeu em chute de Gustavo Mosquito, espalmado por Hugo.

Aos 10, o Flamengo passou à frente em lance polêmico: Bruno Henrique chutou da entrada da área e Cássio fez boa defesa. Éverton Ribeiro pegou a sobra e jogou para o meio da área e Gabriel completou para as redes - o atacante estava em posição irregular no início do lance. Na sequência da jogada, ao anotar o gol, apareceu na linha da bola, segundo checagem do VAR.

Após o gol, Mancini mandou Luan, Roni e Ramiro a campo. O time seguiu retraído, mas conseguiu criar em uma roubada de bola de Luan no ataque, que terminou em cruzamento de Fagner e a bola pingando na área até a defesa afastar. O Flamengo chegou pouco depois em chute de Gabriel que passou perto do travessão e em jogada que Gerson saiu na cara de Cássio, mas tentou tocar para o centroavante no meio e a defesa cortou o passe. Léo Natel respondeu com chute que foi por cima, com perigo.

Rogério Ceni buscou garantir o resultado com a entrada de Gustavo Henrique no lugar de Diego e Pedro no de Gabriel, além de opções de velocidade como Vitinho e Michael. Os três atacantes tiveram boas chances, mas não finalizaram bem - na chance mais clara, Pedro bateu fraco dentro da área para defesa de Cássio. O Corinthians, mesmo após as entradas de Jô e Gabriel Pereira, pouco ameaçou a meta defendida por Hugo até o apito final.

Agência Estado