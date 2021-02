Com VAR questionado, Inter vence o Vasco e segue na liderança do Brasileiro

No domingo sem Carnaval no Rio de Janeiro, o Inter de Abel Braga colocou a cabeça no lugar, ajustou o time e venceu o Vasco por 2 a 0, em São Januário. O triunfo colorado, na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, mantém a diferença de um ponto para o vice-líder Flamengo, que venceu o Corinthians por 2 a 1, no Maracanã. Na próxima rodada, também no Rio, rubro-negros e colorados se enfrentam em uma "final" na era dos pontos corridos.

Na partida deste domingo (14), Abel Braga chegou ao jogo de número 338 na história, se tornando o técnico recordista em jogos pelo clube, em sua oitava passagem no Beira-Rio. Abelão superou Teté, treinador na década de 1950.

Pela primeira etapa em São Januário, a impressão que o Inter deixou foi que o nervosismo ficou no apito final na derrota para o Sport na última rodada. Com marcação alta, pressionando a saída de bola carioca, o Colorado não deixou o adversário jogar, que ameaçou em raras oportunidades com a bola levantada na área.

O gol cedo ajudou os visitantes. Logo aos nove minutos, Moisés cobrou falta do lado esquerdo, na marca do pênalti, e Rodrigo Dourado subiu mais que todo mundo e cabeceou para o fundo das redes. Depois de consulta ao árbitro de vídeo, o gol foi confirmado. O lance gerou polêmica, já que a arbitragem o teria validado mesmo sem as linhas tridimensionais do equipamento estarem calibradas. A CBF informou que irá se manifestar sobre este lance.

Para o segundo tempo, Abel voltou com Lindoso na vaga de Maurício, dando mais solidez defensiva ao meio-campo. A alteração não foi boa para o Inter. O Vasco cresceu e o Colorado abdicou de jogar. Mesmo assim, a equipe cruzmaltina pouco ameaçou. Até que, aos 31, Benítez acionou Cano na área e, na hora do chute, o atacante se enrolou com Cuesta, e o árbitro viu falta do zagueiro. Após nova consulta no VAR, ele confirmou a penalidade e o consequente terceiro cartão amarelo, deixando o argentino de fora do próximo jogo. Na cobrança, Cano chutou para fora.

E, nos acréscimos, Thiago Galhardo confirmou a vitória do Inter. Após troca de passes entre Peglow e Edenilson, o volante rolou para o artilheiro do Brasileirão bater colocado, dando números finais ao confronto.

Vasco 0

Fernando Miguel; Léo Matos (Yago Pikachu), Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique (Neto Borges); Leo Gil, Bruno Gomes (Juninho) e Carlinhos; Benítez; Germán Cano e Talles Magno. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Inter 2

Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado (Johnny), Praxedes (Nonato), Edenilson, Maurício (Lindoso) e Caio Vidal (Thiago Galhardo); Yuri Alberto (Peglow). Técnico: Abel Braga.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (FIFA/SP).