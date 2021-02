Em disputa pela ponta da tabela, Inter e Flamengo entram em campo no mesmo horário no domingo

A derrota para o Sport por 2 a 1, na quarta-feira (10), no Beira-Rio , interrompeu uma sequência de 12 jogos de invencibilidade do Inter no Campeonato Brasileiro. A queda diante do fraco Sport, dentro de casa, mostrou mais erros do time de Abel Braga do que méritos dos pernambucanos. A vantagem para o Flamengo, segundo colocado, ficou em apenas um ponto. O que deixa tudo embolado para os três jogos restantes na competição.

Neste domingo (14), o Rio de Janeiro será palco de duas partidas importantíssimas para o futuro campeão nacional. Às 16h, em São Januário, o Colorado visita o desesperado Vasco da Gama, de Vanderlei Luxemburgo. Na 17ª posição, com 37 pontos, os cariocas vêm de uma derrota forte para o Fortaleza, no Ceará, por 3 a 0. No mesmo horário, no Maracanã, o Flamengo encara o Corinthians, que ainda luta por uma vaga na próxima Libertadores da América. Com adversários com objetivos diferentes, mas bem interessados nos confrontos, colorados e rubro-negros duelam pontos pela ponta da tabela.

Para encarar o Vasco, o técnico Abel Braga contará com o retorno de Moisés à lateral-esquerda. Uendel, protagonista de uma falha bisonha que provocou sua justíssima expulsão na última partida, está de fora. Outra baixa é Patrick, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Para substituir o Pantera, Abelão pode até mesmo mudar o esquema, e, para isso, conta com opções como Lindoso, Nonato, Peglow, Marcos Guilherme e, até mesmo, Thiago Galhardo, que ainda não foi liberado para voltar a atuar.

Abel ressaltou a sequência de 12 jogos sem perder antes do revés para o Sport e aposta na reversão da quebra de expectativa: "Quando tivemos momentos difíceis, a reação do meu grupo foi extraordinária. Nunca nos consideramos campeões e o Inter segue dependendo só de si", afirmou o treinador.

"O líder é o Inter. Esse grupo de jogadores vai seguir no objetivo de conquistar algo que há 41 anos não se consegue. Vamos deixar cada gota de suor em São Januário", acrescentou.