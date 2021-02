Portaluppi tem três jogos para ajustar o time para a Copa do Brasil

Enquanto o Grêmio corre atrás dos pontos necessários para garantir uma vaga direta na Libertadores da América nesta reta final do Brasileirão, o técnico Renato Portaluppi aproveita para fazer os últimos ajustes e definir as peças certas para os dois enfrentamentos diante do Palmeiras, pelas finais da Copa do Brasil. São três jogos pelo Nacional que servirão de teste para os jogadores garantirem uma vaga no time titular.

A principal concorrência está no setor defensivo. Com a lesão de Geromel, a disputa por um lugar ao lado do argentino Kannemann é acirrada. David Braz, Paulo Miranda e Rodrigues estão no páreo. Nas últimas partidas, Portaluppi optou pela juventude de Rodrigues.

No entanto, uma falha diante do Santos ligou o sinal de alerta. Só que na última partida, mesmo com a goleada por 5 a 2 o rebaixado Botafogo marcou duas vezes. Só que na última partida,, Paulo Miranda e David Braz também fracassaram, eA tendência é que Rodrigues, aos 23 anos, seja o escolhido para os duelos decisivos.

Faltando 17 dias para a partida de ida contra o Palmeiras, na Arena, Portaluppi prometeu ainda que irá rodar bastante o elenco. Os últimos jogos pelo Brasileiro - São Paulo, Atheltico-PR e RedBull Bragantino - servirão para dar confiança a Jean Pyerre, que nos últimos quatro jogos, marcou três gols.

Além disso, Maicon voltou a ser titular, depois de mais de dois meses, dando nova cara ao meio-campo tricolor. Esses últimos três jogos servirão para dar mais ritmo de jogo ao capitão. E, finalmente, mais confiança para a equipe que chegou a passar sete jogos sem vencer, mas que, nas últimas partidas, voltou a mostrar um futebol envolvente, com troca de passes rápidos e chegadas efetivas ao ataque.