Campeonato Brasileiro: Inter encara o Sport e o próprio favoritismo

A quatro jogos para o final do Campeonato Brasileiro, o Inter tem mais um jogo da série dos decisivos para a conquista do tetracampeonato nacional. Nesta quarta-feira (10), às 19h, no Beira-Rio, o Colorado recebe o Sport, que luta para se manter na Série A. Com Abel Braga à frente do time, o Inter tem 100% de aproveitamento contra equipes ameaçadas pelo rebaixamento. Os três pontos diante dos pernambucanos são importantíssimos, pois aumenta a vantagem para quatro do vice-líder Flamengo.

A situação do adversário torna o jogo ainda mais perigoso, já que o Leão da Ilha do Retiro tem 38 pontos e ocupa a 14ª posição - a apenas um ponto do primeiro time do Z-4. Além disso, o Colorado tem que enfrentar o seu próprio favoritismo, já que é candidato fortíssimo ao título e não perde há 12 jogos.

Enquanto a torcida segue fazendo as contas e sonhando com o campeonato, Abel prepara os últimos detalhes para o confronto. Depois de utilizar Marcos Guilherme contra o Athletico-PR, o treinador voltará com Caio Vidal ao time titular. Como ele explicou, a situação de jogo necessitava de uma marcação melhor ao lado esquerdo do adversário.

Quem também retorna é o capitão Rodrigo Dourado. Ele, que fez muita falta à engrenagem do Colorado, cumpriu suspensão e reassume seu lugar. Já na lateral-esquerda, Moisés, também suspenso pelo terceiro amarelo, não atua e Uendel assume a posição. E a novidade no banco será Thiago Galhardo. Recuperado de lesão e com o empréstimo à Arábia Saudita frustrado, o artilheiro pode entrar.

Com isso, o Inter deve ir a campo com Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Uendel; Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal; Yuri Alberto.

Já o time comandado por Jair Ventura deve repetir a escalação que venceu o Botafogo no Rio, na última rodada, com Luan Polli; Patric, Maidana, Adryelson e Júnior Tavares; Marcão, Betinho, Ewerthon e Thiago Neves; Marquinhos e Dalberto.