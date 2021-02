Perto do título do Brasileirão, Abel Braga pode ser campeão desempregado

Muitos treinadores sonham em vencer o Campeonato Brasileiro. O torneio, considerado o de maior relevância no País e um dos mais difíceis do mundo, serve como atestado de competência para os técnicos ganhadores. Abel Braga, do Inter, está prestes a fazer história. Se acontecer, pode ser demitido, na contramão de qualquer gestão dos times brasileiros. Seu contrato se encerra com o término da competição. Até o momento, mesmo se ganhar o título, não há margens para extensão. Ele então ficará disponível no mercado.

Contratado em novembro para suprir o vácuo deixado pelo argentino, Abel pisou no Beira-Rio em meio a muita desconfiança. Isso porque em 2019, teve um trabalho questionável no Flamengo e foi trocado pelo português Jorge Jesus. Seu sucessor conquistou títulos de peso e as comparações foram inevitáveis. Com Abel, o time carioca era frágil, mas com Jesus reagiu.

assumiu a ponta da tabela de classificação Suas primeiras rodadas no Inter pareciam confirmar um retrocesso. O time demorou a se ajustar e a primeira vitória aconteceu cerca de um mês depois da sua chegada. Desde então, não perdeu mais eapós aplicar a maior goleada da história do São Paulo no estádio do Morumbi, o emblemático 5 a 1. Enfileirou uma sequência de nove vitórias e assumiu a liderança do Nacional.

O São Paulo, que perdeu a liderança para Abel, ainda pode mudar o destino do treinador. Isso porque o clube também se interessou por Miguel Ángel Ramírez e não descarta minar o acerto do Inter com o espanhol. Nesse cenário, Abel teria chances de permanecer em Porto Alegre por mais tempo e o clube corrigir um erro de gestão.

O Inter vai a campo nesta quarta-feira (9) diante do Sport, em Porto Alegre. Uma vitória pode ampliar ainda mais a sua chance de vencer o Brasileirão, uma vez que ficaria a quatro pontos do segundo colocado Flamengo, que só empatou nesta 35ª rodada.