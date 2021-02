Com queda precoce do Palmeiras, sul-americanos voltam a decepcionar no Mundial

A derrota do Palmeiras para o Tigres, no domingo (7), marcou mais um tropeço precoce dos times sul-americanos no Mundial de Clubes da Fifa. É a terceira vez nas últimas cinco edições do campeonato que um time do continente sofre a queda ainda na fase semifinal. Ou a quinta vez nas últimas dez disputas do torneio internacional.

Antes do revés do Palmeiras por 1 a 0, no Catar, o argentino River Plate decepcionou em 2018, ao ser eliminado nos pênaltis pelo modesto Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. Dois anos antes, o colombiano Atlético Nacional caiu diante do Kashima Antlers, do Japão.

As duas quedas anteriores foram protagonizadas por brasileiros. Em 2013, o Atlético Mineiro foi derrotado por 3 a 1 pelo Raja Casablanca, do Marrocos. A derrota mais inesperada, por ser a primeira de um brasileiro numa semifinal, foi a do Inter diante do Mazembe, da República Democrática do Congo, pelo placar de 2 a 0, em 2010.

Uma equipe da América do Sul não levanta o troféu do Mundial desde 2012, quando o Corinthians bateu o Chelsea por 1 a 0, resultado que se tornou exceção diante dos revezes do continente antes mesmo da final. Um ano antes, o Santos levou 4 a 0 do Barcelona, sem qualquer chance.

Já em 2017, o Real Madrid dominou o Grêmio e, em 2019, na última edição antes da atual, o Flamengo chegou a levar o favorito Liverpool para a prorrogação, porém acabou caindo por 1 a 0 na decisão.

Nas 17 edições do Mundial sob organização da Fifa, o Brasil foi campeão por quatro vezes: com o Inte, sobre o Barcelona, em 2006; o São Paulo, sobre o Liverpool, em 2005; e o próprio Corinthians, em 2012 e também logo na primeira edição com a chancela da entidade mundial, em 2000, em confronto nacional com o Vasco na final.