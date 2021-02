Bayern confirma favoritismo, bate Al Ahly e pega Tigres na final do Mundial de Clubes

O Bayern cumpriu sem sustos seu papel nas semifinais do Mundial. Muito superior tecnicamente, nesta segunda-feira (8), a equipe alemã venceu o egípcio Al Ahly por 2 a 0, gols marcados por Lewandowski, e se classificou à decisão da competição, marcada para a próxima quinta-feira (11).

O adversário na final será o Tigres, do México, que superou o Palmeiras por 1 a 0 na outra semifinal. Derrotado, o Al Ahly jogará contra o time brasileiro, também na quinta, mais cedo, Às 12h, em duelo que valerá a terceira colocação do campeonato, disputado no Qatar.

Se houve surpresa na definição do primeiro finalista, no último domingo (7), a partida de segunda (8) teve o desenho esperado. O campeão europeu estabeleceu claro domínio sobre o campeão africano, que fez o possível para frear os favoritos e pareceu satisfeito por não ter levado mais gols.

A formação do Egito contou com o apoio do público, limitado a pouco menos de 30% da capacidade do Ahmad Bin Ali Stadium, em Al Rayyan, nos arredores da capital Doha. Os egípcios são cerca de 10% da população do Qatar e marcaram sua presença no jogo.

No primeiro tempo, eles viram o Bayern ter o controle da posse de bola e ficar no campo de ataque. Os africanos eram aplicados na marcação, procurando fechar a região da grande área com duas linhas de quatro atletas, mas parecia questão de tempo para o bloqueio ser furado.

Isso aconteceu aos 17 minutos, quando Pavard tentou cruzamento da direita e foi travado. A sobra ficou com Coman, que bateu cruzado. No segundo pau, Gnabry teve a tranquilidade de rolar para Lewandowski abrir o placar.

O gol não mudou o panorama do confronto. Os alemães trocavam passes com precisão e chegavam com relativa facilidade à entrada da área. Roca, Lewandowski e Davies tiveram boas chances para ampliar a vantagem antes do intervalo.

Na etapa final, apenas um gol atrás no marcador, o Al Ahly começou a se soltar um pouco mais, buscando surpreender em lances de velocidade. E o Bayern, bem menos incisivo do que nos 45 minutos iniciais, passou a trocar passes de maneira menos objetiva.

O técnico Hans-Dieter Flick gastou suas cinco substituições, controlando o desgaste dos jogadores. As mexidas não alteraram o ímpeto do campeão europeu, que levou o duelo em ritmo morno, à espera do apito final.

Quando a chance se apresentou, Lewandowski voltou a mostrar seu faro de gol para matar o jogo. Aos 40 minutos, Sané recebeu na ponta direita e cruzou no segundo pau. A bola encobriu o goleiro e se ofereceu para o cabeceio do artilheiro.

Assim, sem sustos e sem a necessidade de gastar muita energia, o Bayern confirmou seu favoritismo e avançou à decisão. O Al Ahly, satisfeito em não ser goleado, agora se concentra na briga com o Palmeiras pelo terceiro lugar.