Grêmio sofre gol nos acréscimos e chega ao 17º empate no Brasileirão

O desempenho do Grêmio nesta quarta-feira (3) não foi dos piores. Mesmo saindo atrás do marcador, o time de Renato Portaluppi conseguiu a virada, mas, nos acréscimos, com um pênalti marcado com o auxílio do VAR, o Santos deixou tudo igual na Arena. O placar de 3 a 3 fez com que o Tricolor chegasse ao 17º empate no Campeonato Brasileiro - e o sétimo sem vencer. Com isso, a equipe iguala o recorde de partidas terminadas em igualdade na era dos pontos corridos.

O primeiro tempo foi de domínio das ações dos donos da casa, mas quem pulou na frente foi o Peixe. Logo aos sete minutos, Luan Peres partiu da defesa para o ataque, invadiu a área, ganhou de Rodrigues na corrida e tocou para Kaio Jorge empurrar para o fundo das redes.

Com mais posse de bola, o Grêmio partiu em busca do empate, que veio aos 32 minutos. Após passe de Jean Pyerre, Pepê foi derrubado dentro da área pelo goleiro John. Após quatro minutos de espera e revisão do VAR, Diego Souza bateu com calma, no meio do gol, para deixar tudo igual. O Santos subiu pouco ao ataque, mas quando foi levou perigo. Aos 44, Arthur Gomes desviou de cabeça, forçando Vanderlei a fazer boa defesa.

E a etapa final não poderia ter começado melhor para o Tricolor. Com apenas 36 segundos de bola rolando, o Grêmio partiu para cima e Pepê deixou Jean Pyerre na cara do gol. O camisa 10 deslocou o goleiro John para virar o marcador. E, aos sete, após boa troca de passes, os donos da casa ampliaram: Lucas Silva encontrou Pepê, livre, e o atacante vendido ao Porto bateu rasteiro para fazer o terceiro.

Sem muito brilho e com um pouco de esforço, o Santos descontou aos 18: Sandry cabeceou dentro da área e a bola bateu no braço de Matheus Henrique e o árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, Arthur Gomes marcou o segundo do Peixe. E quando tudo se encaminhava para uma vitória gremista, inclusive com a expulsão do meio-campista Sandry, o Santos teve mais um pênalti marcado. Aos 47 minutos, a bola tocou no braço de Luiz Fernando. Depois de conferência no VAR, a penalidade foi dada e Madson deixou tudo igual, decretando o 17º empate tricolor no Brasileirão.

Grêmio 3

Vanderlei; Victor Ferraz (David Braz), Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique e Lucas Silva (Thaciano); Alisson (Luiz Fernando), Jean Pyerre (Maicon) e Pepê; Diego Souza (Ferreira). Técnico: Renato Portaluppi.

Santos 3

John; Pará (Vinícius Balieiro), Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison (Ivonei), Arthur Gomes (Ângelo), Sandry, Jean Mota (Madson) e Lucas Braga; Kaio Jorge (Bruno Marques). Técnico: Cuca.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO).