Brasileirão: Marcos Guilherme deve ganhar chance no confronto do Inter com o Athletico-PR

A vitória sobre o Bragantino por 2 a 1, no domingo (31), passou por uma substituição realizada pelo técnico Abel Braga, no intervalo da partida. Abelão sacou Caio Vidal e colocou Marcos Guilherme na equipe. Logo após o fim da partida, na coletiva, o treinador destacou a entrada do meia-atacante e disse que nenhum jogador tem a titularidade garantida no Inter.

"Hoje (domingo) não gostei do posicionamento do Caio. O Marquinhos (Marcos Guilherme) entrou e quem sabe ele pega a titularidade. Porque ele se comportou muito bem tanto no aspecto individual como no tático", justificou Abel. Em seguida, ressaltou a importância de cada jogador no atual elenco colorado: "Eles sabem que são jogadores de valor e que só podem jogar 11. Não vai ter aquele jogador fixo que entra todo jogo. Isso eles sabem, porque cada jogo tem a sua característica", explicou.

Para o confronto desta quinta-feira (4), diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada, Abelão não contará com Rodrigo Dourado. No domingo, ele já confirmou que Lindoso será o substituto do capitão. Com isso, o provável time que entrará em campo, às 21h, pode ter Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Lindoso, Edenilson, Praxedes e Patrick; Marcos Guilherme (Caio Vidal) e Yuri Alberto.

Cinco pontos à frente do Atlético-MG (3º colocado), nesta quarta-feira o Colorado dá uma secadinha no Galo, que enfrenta o Goiás, em Goiânia. Na quinta, a torcida será pelo Vasco, que encara o Flamengo. O time comandado por Rogério Ceni está a quatro pontos dos gaúchos e ainda será o adversário na penúltima rodada.