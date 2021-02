Brasil pegará a Austrália em Tóquio caso avance no Pré-Olímpico de basquete

A Federação Internacional de Basquete (Fiba) realizou nesta terça-feira (2), em Mies, na Suíça, o sorteio dos grupos dos torneios masculino e feminino dos Jogos de Tóquio 2020, adiados em um ano por causa da pandemia do coronavírus. O Brasil ainda está vivo entre os homens e ficou decidido que o vencedor do Pré-Olímpico de Split, na Croácia, onde a seleção disputará uma vaga em junho, ficará no Grupo B ao lado de Austrália, Nigéria e do vencedor do Pré-Olímpico de Belgrado, na Sérvia.

Para garantir o seu lugar no Japão, o time comandado pelo técnico croata Aleksandar Petkovic precisará ser campeão no minitorneio com Croácia, Tunísia, Alemanha, México e Rússia. O Brasil estreia contra os tunisianos, no dia 29 de junho, e depois pega os anfitriões. Os dois melhores avançam para o mata-mata contra alemães, russos ou mexicanos.

A outra vaga em aberto na chave olímpica será dada ao vencedor do Pré-Olímpico de Belgrado, em que competem República Dominicana, Nova Zelândia, Sérvia, Porto Rico, Itália e Senegal.

Oito seleções do torneio masculino já estavam classificadas, com outras quatro vagas em aberto. Pelo sorteio, o Grupo A terá Irã, França, Estados Unidos e o vencedor do Pré-Olímpico de Victoria, no Canadá. Disputam esta vaga os donos da casa, China, Grécia, Uruguai, República Tcheca e Turquia.

Para o Grupo C foram sorteados Argentina, Japão, Espanha e o ganhador do Pré-Olímpico de Kaunas, na Lituânia. A briga pela classificação está entre os anfitriões, Coreia do Sul, Venezuela, Polônia, Eslovênia e Angola.

Torneio feminino já tem todas as seleções classificadas

O torneio olímpico feminino já tem todas as 12 seleções classificadas - com o Brasil fora da disputa. O Grupo A terá Coreia do Sul, Sérvia, Canadá e Espanha; o Grupo B conta com Nigéria, Japão, França e Estados Unidos; e no Grupo C competem Austrália, Porto Rico, China e Bélgica.

Pelo novo formato de disputa olímpico, as duas melhores equipes de cada grupo mais os dois melhores terceiros, avançam para a fase eliminatória. As Olimpíadas de Tóquio estão marcados para começar no dia 23 de julho, com a disputa do torneio de basquete masculino sendo de 25 de julho a 7 de agosto, e do feminino de 26 de julho a 8 de agosto.