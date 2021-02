'Quando perdíamos, alguém do clube ficava feliz', diz Domènec Torrent, demitido do Flamengo

O espanhol Domènec Torrent, ex-técnico do Flamengo, abriu o jogo pela primeira vez após sua demissão do clube, no início de novembro de 2020 . Dome comentou que nunca sentiu nenhuma garantia do seu trabalho e nenhum apoio da diretoria. "Inclusive, muitas vezes, sentia que, quando perdíamos, alguém lá de dentro ficava feliz. Minha equipe e eu tínhamos essa sensação. Então era muito complicado trabalhar assim", detalhou.

"O que aconteceu no Equador - Flamengo perdeu por 5 a 0 para o Independiente del Valle - foi muito forte. Então, a partir de então, sabia que a diretoria não confiava mais em mim. Era isso que nós sentíamos, e era verdade. Nunca senti apoio de verdade", seguiu.

Torrent também mencionou que o Flamengo tem um problema interno e que, enquanto isso não for resolvido, essa situação vai continuar atrapalhando o clube, independentemente do técnico do time. "Foi isso que sentimos desde o primeiro dia, porque sabíamos que muita gente lá dentro não nos queria. Acho que todo mundo que trabalha no Flamengo sabe o que acontece lá”, disse.

O ex-treinador rubro-negro também criticou o imediatismo do futebol brasileiro. "Agora sei um pouco como o Brasileirão funciona. A cada três ou quatro meses, infelizmente, os treinadores são trocados. É impossível fazer um bom trabalho assim", diagnosticou.

Além disso, Dome não descarta a hipótese de voltar a trabalhar aqui no Brasil. "Aliás, cogitamos voltar ao Brasileirão, porque adoramos esse campeonato. Os campos são organizados, há jogadores espetaculares e temos a intenção de voltar", garante o espanhol, ex-auxiliar de Pep Guardiola.