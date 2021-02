Inter vence, quebra recorde e segue no topo do Brasileirão

Foi sofrido, foi suado, como já era esperado. Neste domingo (31), o Inter precisou de muito esforço para superar o Bragantino, no Beira-Rio. Para manter a liderança, o Colorado venceu o Bragantino por 2 a 1, em uma atuação que não foi das melhores nas mãos de Abel Braga. De quebra, o nono triunfo colorado superou o recorde de vitórias consecutivas do próprio clube (oito) e da era dos pontos corridos, que pertencia ao Cruzeiro, de 2003, e do Flamengo, de 2019.

O jogo começou agitado no Beira-Rio e com o líder marcando logo aos três minutos: Rodinei cobrou lateral na área e a bola sobrou para Patrick, que encheu o pé. Cleiton fez boa defesa, mas a bola subiu, bateu no travessão e voltou para o Pantera Negra, de puxeta, quase uma bicicleta, abrir o placar.

Inconscientemente, o Colorado baixou as linhas e o Bragantino partiu para cima. Aos 12, Claudinho chutou de fora da área, a bola desviou na marcação, e Lomba se esforçou para evitar o gol dos paulistas. Só que dois minutos depois, não teve Lomba que salvasse. Claudinho jogou a bola na área e Moisés se atrapalhou na marcação. Artur chutou e Lomba defendeu, mas a bola sobrou limpa para Helinho deixar tudo igual. O lance ainda foi revisado pelo VAR antes de ser confirmado.

O gol sofrido não fez bem ao Inter, que cedeu espaços e deixou de atacar com a mesma força dos momentos iniciais. Já o Bragantino seguiu leve, com bom passe de bola e sem sofrer com o ímpeto colorado.

O Inter voltou com Lindoso na vaga de Dourado, que sentiu um problema na coxa esquerda, e com Marcos Guilherme no lugar de Caio Vidal. O jogo seguia equilibrado até os sete minutos, quando Patrick cruzou e a bola desviou na zaga do Bragantino, saindo pela linha de fundo. O VAR chamou o juiz, que revisou o lance e viu a bola desviar na mão de Weverton. Pênalti para o Inter. Na cobrança, Edenilson bateu de um lado e o goleiro caiu no outro.

O restante do segundo tempo foi bem morno. O time de Abelão, satisfeito com o resultado, duelava com os paulistas tentando uma chegada. E elas vieram nos minutos finais. Aos 44, Claudinho deu linda assistência de calcanhar para Raul, na cara de Lomba, mas o goleiro saiu bem e salvou o Colorado. No minuto seguinte, Tubarão, dentro da área, chutou cruzado para nova intervenção de Lomba. Os minutos finais foram de sofrimento até o apito final e a comemoração dos três pontos.

Inter 2

Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado (Lindoso), Edenílson, Praxedes (Johnny), Patrick (Leandro Fernández) e Caio Vidal (Marcos Guilherme); Yuri Alberto (Abel Hernández). Técnico: Abel Braga.

RedBull Bragantino 1

Cleiton; Weverton, Léo Ortiz, Ligger e Edimar (Weverson); Raul, Artur (Cuello), Ricardo Ryller (Ramires), Claudinho e Helinho (Bruno Tubarão); Ytalo (Hurtado). Técnico: Maurício Barbieri.

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF).