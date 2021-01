Grêmio perde pênalti no fim e chega ao 16º empate no Brasileirão

O Grêmio chegou neste domingo (31) aos inacreditáveis 16 empates no Campeonato Brasileiro. Depois de dominar o primeiro tempo e parte da etapa final, o Tricolor entregou o jogo na mão do Coritiba, fez um pênalti bobo, sofreu o gol de empate e ainda desperdiçou uma nova penalidade com Jean Pyerre no fim. No final, o empate em 1 a 1 no Couto Pereira penalizou um time sem ambição na competição.

A primeira etapa foi de uma supremacia gremista. Os donos da casa apresentaram muitas dificuldades na criação e só levaram perigo uma única vez, mas Neilton chutou para fora. Já o Grêmio quase sempre levou perigo no ataque. Em duas oportunidades, uma em cobrança de falta de Jean Pyerre e outra com Alisson, na cara do gol, o tricolor chegou perto de balançar as redes.

Mantendo o ritmo, não demorou para sair o gol gremista. Aos 19 minutos, Jean Pyerre cruzou na medida para Paulo Miranda cabecear e tirar o zero do placar. Ainda no primeiro tempo, Thaciano e Ferreirinha quase ampliaram para os visitantes.

Na etapa final, o Grêmio empilhou gols perdidos, deixou o adversário crescer e quase perdeu nos minutos finais. Em dois laces seguidos, Alisson deixou de marcar o segundo gol. Aos 22, foi a vez de Thaciano acertar a trave. No lance seguinte, o tricolor foi castigado: Rafinha fez grande jogada pessoal e foi derrubado dentro da área por Darlan. Na cobrança de pênalti, o goleiro Wilson deixou tudo igual.

Em seguida, Galdezani puxou contra-ataque e quase marcou o gol da virada. O Grêmio tentou reagir e teve a oportunidade de vencer após Thaciano ser derrubado dentro da área. Só que na cobrança, Jean Pyerre não bateu bem e Wilson defendeu. O empate foi um castigo à displicência tricolor.

BOX ESCALAÇÃO

Coritiba 1

Wilson; Natanael, Nathan Ribeiro, Henrique Vermudt (Rhodolfo) e Jonathan; Nathan Silva, Sarrafiore (Cerutti), Hugo Moura (Rafinha), Galdezani e Neílton (Yan Sasse); Nathan (Ricardo Oliveira). Técnico: Gustavo Morínigo.

Grêmio 1

Paulo Victor; Vanderson (Guilherme Azevedo), Paulo Miranda, David Braz e Cortez; Darlan (Pinares), Thaciano (Rodrigues), Alisson, Jean Pyerre e Ferreira (Éverton); Isaque (Luiz fernando). Técnico: Renato Portaluppi.

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP).