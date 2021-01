Palmeiras é campeão da Libertadores 2020

Campeão em 1999, o Palmeiras repetiu a façanha de vencer a Libertadores da América, edição 2020, ao superar o Santos neste sábado (30), no Maracanã, em jogo único pela final no Maracanã, ao bater o Santos com gol no último minuto do acréscimo do segundo tempo, com gol de Breno Lopes, com assistência de Rony: placar, 1 a 0.

Em duelo equilibrado, as equipes iam empatando por 0 a 0 nos 90 minutos iniciais, e o jogo ia se encaminhando para a prorrogação. Após o técnico santista Cuca discutir com Marcos Rocha por uma bola na área técnica, na qual o lateral palmeirense ia cobrar rapidamente. O treinador Cuca foi expulso e Marcos Rocha recebeu cartão amarelo. Logo em seguida, Breno Lopes fez o gol do título e o Maior Campeão do Brasil sagrou-se campeão da Libertadores da América pela segunda vez em sua história, em sua quinta final.

Desde que disputou o seu primeiro jogo de caráter eliminatório na temporada 2020 (valendo avanço de fase ou título), o Palmeiras emplacou nove vitórias seguidas. O primeiro deles foi em 29/07/2020, pelas quartas de final do Paulista, quando passou pelo Santo André-SP; depois, na semifinal do Estadual, em 29/07, despachou a Ponte Preta; na decisão do Paulista, sagrou-se campeão sobre o Corinthians, em 08/08; mais tarde, em 05/11, despachou o Red Bull Bragantino pelas oitavas da Copa do Brasil; em 18/11, foi a vez de eliminar o Ceará pelas quartas de final da Copa do Brasil; em 02/12, passou pelo Delfín-EQU nas oitavas de final da Libertadores; em 15/12, despachou o Libertad-PAR nas quartas do Continental; em 30/12, voltou a jogar pela Copa do Brasil, semifinais, quando eliminou o América-MG; por último, em 12/01, mesmo perdendo em casa, eliminou o River Plate-ARG nas semifinais da Libertadores.

Portanto, no total, são nove duelos de mata-mata em três diferentes competições, um título conquistado (Paulista) e duas finais em curso (Libertadores e Copa do Brasil) e um aproveitamento de 100%. A última derrota do Palmeiras em um jogo de mata-mata foi em 27/08/2019, na Libertadores daquele ano, para o Grêmio, nas quartas de final. Com informações do Palmeiras.