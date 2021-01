Na contagem regressiva pelo tetra do Brasileirão, Inter recebe o Bragantino no domingo

O Inter abriu a contagem regressiva para a conquista do tão sonhado tetracampeonato brasileiro. Faltando seis jogos para o término da competição , o Colorado recebe neste domingo (31), às 18h15min, o Red Bull Bragantino. O confronto no estádio Beira-Rio colocará frente à frente as duas melhores campanhas no returno da competição.

Com a sequência histórica de oito vitórias seguidas, o Inter soma 27 pontos, com 11 vitórias e saldo positivo de 11 gols. A equipe de Bragança Paulista aparece logo atrás, com 25 pontos, sete vitórias e saldo de 12 gols. Após um primeiro turno bem oscilante, o Bragantino do técnico Maurício Barbieri conseguiu o equilíbrio e a permanência na Série A, principal objetivo do clube vindo da segunda divisão.

Os destaques do time paulista são o zagueiro Léo Ortiz, formado nas categorias de base do Colorado e o atacante Claudinho, já considerado a revelação do Brasileirão, cobiçado por times europeus.

O técnico Abel Braga não fará mistério para o confronto. Em busca da nona vitória seguida na competição, para superar o Cruzeiro de 2003 e o Flamengo de 2019, o Colorado ainda não terá o reforço do artilheiro Thiago Galhardo, ainda em recuperação de um problema muscular na panturrilha esquerda.

o jovem Caio Vidal está de volta ao time Por outro lado,, devolvendo Peglow ao naco de reservas. O Inter vai a campo com Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal; Yuri Alberto.

Com 62 pontos, o Colorado defende a manutenção de quatro pontos de vantagem para o São Paulo, 2º colocado. Faltando 18 pontos a serem disputados, a missão é fazer o dever de casa. Até o final do campeonato, o Inter ainda encara o Sport (10/2) e o Corinthians (24/2) no Beira-Rio.

Já o Grêmio segue na busca pela vaga direta na próxima edição da Libertadores da América. Também no domingo, às 16h, o Tricolor visita o Coritiba, no estádio Couto Pereira, para tentar o G-4.