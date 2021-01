Yoshiro Mori descarta dúvidas de parceiros sobre realização dos Jogos em Tóquio

Representantes do Comitê Organizador da Olimpíada Tóquio 2020 disseram aos repórteres nesta quinta-feira (28) que não existem dúvidas ou objeções de seus parceiros, incluindo o Comitê Olímpico Internacional (COI) e as federações esportivas, quanto ao Japão sediar os Jogos reagendados neste ano.

Olimpíada, que deve começar no dia 23 de julho Os organizadores da Tóquio 2020 estão se preparando para a, diante de um pano de fundo de apoio público nacional em queda em meio à pandemia do novo coronavírus.

O presidente do comitê organizador, Yoshiro Mori, conversou com o presidente do COI, Thomas Bach e disse que recebeu garantias do alemão de que Tóquio tem apoio total de todos os participantes olímpicos. "Ninguém de lugar nenhum mencionou dúvidas ou objeções a respeito da Olimpíada, e todos querem tornar os Jogos bem-sucedidos rapidamente", disse Mori ao relatar sua conversa com Bach.