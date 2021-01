Presidente da Juventus aponta prejuízo de até R$ 53,7 bilhões no futebol europeu

As equipes de futebol da Europa enfrentam perdas de até US$ 10 bilhões (cerca de R$ 53,7 bilhões) devido aos problemas causados pela pandemia do novo coronavírus. A revelação foi feita por Andrea Agnelli, presidente da Juventus e líder da Associação dos Clubes Europeus, durante um evento virtual, realizado nesta quarta-feira (27).