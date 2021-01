Campeonato Brasileiro: Caio Vidal volta contra o Bragantino, mas Galhardo segue de fora

o time torce por uma ajuda do Grêmio, que encara o Flamengo, quarto colocado, em outra partida adiada. O Inter se reapresentou nesta quarta-feira (27) após a vitória de virada sobre o maior rival no último domingo. Na noite de terça-feira (26), o Colorado ainda assistiu o Atlético-MG vencer o Santos, em jogo atrasado, e assumir a 3ª colocação. Nesta quinta-feira (28),

Para enfrentar o Red Bull Bragantino no domingo (31), às 18h15min, no Beira-Rio, o técnico Abel Braga conta com o retorno de Caio Vidal ao time titular. Ele ficou de fora do Grenal, pois havia recebido o terceiro cartão amarelo. Com isso, Peglow retorna ao banco de reservas.

Por outro lado, Thiago Galhardo ainda não deve ficar à disposição. O artilheiro do Campeonato Brasileiro ainda segue o processo de recuperação de uma lesão muscular na panturrilha esquerda. A chance é que ele volte contra o Sport, na 35ª rodada, no Beira-Rio.

Abelão deve escalar o Colorado com Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal; Yuri Alberto.