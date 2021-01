Contra o Flamengo, Grêmio busca reabilitação e vaga no G-4 do Brasileirão

O Grenal do último domingo (24) deixou marcas no Grêmio. Batido de virada e com um gol de pênalti nos acréscimos, o time deixou para trás duas séries invictas: a de 11 jogos diante do Inter e a de 16 partidas no Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (28), às 20h, diante do Flamengo, o Tricolor tenta iniciar uma nova fase na reta final da competição, no compromisso adiado da 28ª rodada.

Após a derrota para o Inter, Renato Portaluppi chegou a ameaçar escalar o time de transição na sequência do torneio. Mas isso não vai acontecer, conforme afirmou o presidente Romildo Bolzan Júnior. O foco, afinal, é buscar uma vaga no G-4 do Brasileirão para iniciar a participação na próxima edição da Libertadores partindo da fase de grupos, já que a briga pelo título ficou distante - a vantagem do maior rival é de 11 pontos.

O Grêmio é o 6º colocado, com 51 pontos, a quatro do adversário da noite desta quinta. Com uma vitória, ficaria a um ponto do time que fecha o G-4, justamente o Flamengo, e ainda saltaria para a 5ª posição. Por isso, a reabilitação é tão importante.

O Grêmio, porém, terá de melhorar o seu desempenho diante de times do G-6. Ainda não venceu nenhum, com seis empates e duas derrotas diante deles. Além disso, está em jejum no Brasileirão, com três empates e uma derrota nos últimos quatro compromissos.

o Grêmio perdeu uma de suas referências, o zagueiro Pedro Geromel, que sofreu lesão no tornozelo esquerdo diante do Inter Para o confronto com os cariocas - e ao longo de ao menos seis semanas -,, problema que também o deixará fora da decisão da Copa do Brasil contra o Palmeiras. A vaga ao lado de Kannemann será ocupada pelo jovem Rodrigues.

Em compensação, outra referência pode voltar ao time titular: Maicon. Recuperado de uma lesão na panturrilha, o meio-campista entrou durante o segundo tempo das últimas três partidas. Agora, melhor fisicamente, pode receber uma chance de início.

O tricolor deve ir a campo com Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Maicon), Matheus Henrique, Jean Pyerre, Alisson e Pepê; Diego Souza.

O adversário não vive um bom momento e vem tendo o trabalho do técnico Rogério Ceni muito questionado. Para tentar se aproximar um pouco mais do líder, o Mengão deve ir a campo com Hugo Souza; Isla, Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.