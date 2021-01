A seis jogos do título do Brasileirão, liderança coletiva comanda o grupo do Inter

vitória no Grenal 429. Com o fim do contrato de D'Alessandro e a não renovação do gringo, o Inter perdeu a grande liderança do atual grupo de jogadores. Entretanto, outros líderes que dividiam o posto com o argentino ganharam mais notoriedade no vestiário colorado. Uma das provas disso pode ser acompanhada nos vídeos do clube após a

o grupo segue no objetivo de conquistar o Campeonato Brasileiro Neste cenário, o que se vê é uma liderança compartilhada entre alguns nomes que estão há mais tempo no Inter. Sem novos ícones,, faltando apenas seis jogos para alcançar o feito obtido no longínquo 1979.

D'Ale foi fundamental ao longo de todos os mais de dez anos que passou pelo Beira-Rio. Sua presença nos elencos sempre foi positiva, dentro e fora de campo. Tanto que, no anúncio da saída, criou-se uma expectativa sobre quem assumiria o posto de líder do elenco - e veio a divisão de responsabilidades.

Personalidades importantes nos bastidores tomaram ainda mais espaço. Uma delas é o goleiro Danilo Fernandes. Ainda que não seja titular há tempos, é o jogador de 32 anos quem repetidamente pede a palavra para apoiar colegas e fortalecer uniões.

Entre os jogadores de linha, Edenilson, Patrick, Galhardo e Cuesta são participativos no objetivo de "puxar o grupo". Antes do clássico, por exemplo, quem pediu a palavra foi Moisés. "Os caras estão engasgados há muito tempo, já. De hoje não passa, de hoje não passa", dizia, se referindo ao Grêmio, aos gritos, ao lado de Dourado, no vestiário. Danilo Fernandes, como de costume, e Rodinei também falaram.

Dourado foi quem herdou a braçadeira de capitão, mas comanda os companheiros de uma forma bem diferente de D'Ale. É raro ver o volante envolvido em discussões mais ríspidas. No Grenal, o volante pouco foi visto em momentos que não os de jogo. Ele é um líder silencioso, que conversa em tom mais baixo, evita polêmicas, mas ocupa também seu espaço no comando democrático do Inter.

Por fim, Rodinei lidera a turma dos que deixam o ambiente mais leve. O lateral-direito emprestado pelo Flamengo é querido por todos pelo bom humor. Sempre sorridente, faz piadas, conta histórias, traz os jovens para o ambiente dos mais velhos.