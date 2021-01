Grêmio: Geromel já iniciou processo de recuperação da lesão no tornozelo

Pedro Geromel já deu início ao processo de recuperação da lesão sofrida nos ligamentos do tornozelo esquerdo O zagueiro, ocorrida no clássico Grenal de domingo (24).

De acordo com o médico Márcio Dornelles, o camisa 3 utiliza um imobilizador e se move com o auxílio de muletas para não forçar o pé no chão, evitando uma piora, já que teve uma ruptura de alto grau. O tratamento conta com sessões diárias de fisioterapia, e o tempo estimado de recuperação é de seis a oito semanas, tirando o zagueiro das finais da Copa do Brasil.

Enquanto isso, o técnico Renato Portaluppi segue os trabalhos visando a partida atrasada, diante do Flamengo, que será disputada na quinta-feira (28), às 20h, na Arena. Precisando vencer para se reaproximar do G-4 do Campeonato Brasileiro, o Tricolor irá com o que tem de melhor para encarar os cariocas, que vivem um momento de oscilação na competição, mas também precisam dos três pontos para não ver o Inter disparar na liderança.

Para a baixa de Geromel, Rodrigues deve ser o escolhido. Alguns jogadores mais desgastados podem ser preservados, tendo em vista a sequência forte que virá em fevereiro, com as finais da Copa do Brasil. Nomes como Victor Ferraz, Diego Barbosa, Pepê e Diego Souza pode iniciar no banco de reservas. Com isso, Cortez, Churín e Ferreirinha podem ganhar uma chance entre os titulares.