Inter anuncia novo diretor-geral das categorias de base

O CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, tem um novo comandante. O Inter anunciou Felipe de Oliveira como novo diretor-geral das categorias de base colorada na manhã desta terça-feira (26). No clube, Oliveira já exerceu a mesma função no ano de 2000, além de ter sido diretor jurídico em 1995, conselheiro de 1995 a 2010 e vice-presidente do Parque Gigante em 200, tendo retornado ao Conselho Deliberativo em 2018.