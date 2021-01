Geromel está fora do restante da temporada

O Grenal 429 não acabou apenas com a invencibilidade de 16 jogos do Grêmio e, consequentemente, a remota chance de título do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (25), o departamento médico gremista confirmou a lesão de Pedro Geromel. O zagueiro teve constatado um problema no ligamento do tornozelo esquerdo, o que deixa o camisa 3 fora do restante da temporada. Com isso, Geromel está de fora das finais da Copa do Brasil e do restante do Brasileirão. O prazo de recuperação é de seis a oito semanas.

O substituto imediato do atual capitão tricolor para os próximos dois meses deve ser Rodrigues. Ele tem sido o escolhido por Renato Portaluppi nas últimas ausências de Geromel. No domingo (24), ele entrou aos 38 minutos do primeiro tempo, na derrota no clássico Grenal, quando o Grêmio acabou perdendo de virada, por 2 a 1, para o Inter, no Beira-Rio.

No melhor dos cenários gremistas, contando ainda que o Palmeiras vença a Libertadores da América e dispute o Mundial de Clubes, os jogos decisivos da Copa do Brasil passariam para os dias 28 de fevereiro e 7 de março. Dessa forma, em caso de recuperação, Geromel disputaria o segundo jogo, em São Paulo.