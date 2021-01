Grenal 429: Inter vence de virada por 2x1, quebra tabu e mantém liderança

Clássicos Grenal, na temporada 2020, tivemos muitos. Mas não é exagero dizer que o jogo desse domingo (24) era, de todos eles, o que mais forte pulsava com tensões, sonhos de triunfo e temores de derrota. Vencer era, para o Inter, ter o caminho aberto rumo ao título do Campeonato Brasileiro; para o Grêmio, a perspectiva de uma arrancada capaz de aproximá-lo da luta pela taça. No fim das contas, é o lado vermelho do Rio Grande do Sul quem saiu sorrindo: em um jogo que se decidiu nos últimos instantes, o Colorado virou e venceu por 2 a 1, quebrando um jejum que dois anos em clássicos e aproximando-se da taça que não vai para o Beira-Rio desde 1979.

Agora, o Inter tem 62 pontos, abrindo quatro pontos para o segundo colocado, o São Paulo. O Grêmio, por sua vez, estaciona nos 51 e dá adeus a qualquer chance realista no Brasileirão. A partida também trazia uma espécie de confronto particular entre Abel Braga e Renato Portaluppi: mesmo com ampla história em seus clubes, os dois treinadores nunca tinham se enfrentado em um Grenal.

O jogo começou estudado, com as duas equipes evitando grandes riscos. Com marcações encaixadas, uma equipe fechava os espaços da outra, em um jogo de bastante intensidade, mas poucos espaços. O Inter talvez fosse ligeiramente mais presente no ataque, mas não chegava a criar chances claras de conclusão. Enquanto isso, os resultados paralelos ajudavam a Dupla, deixando a disputa no Beira-Rio ainda mais decisiva.

Aos 34mins, a primeira grande chance. Em uma jogada bem tramada, o lance sobrou para Yuri Alberto; Vanderlei precisou salvar, e a bola ainda beliscou o travessão antes de sair. O ímpeto colorado crescia, e o Tricolor tinha dificuldade para conter as investidas. A lesão de Geromel, que deixou o gramado aos 40mins, parecia complicar ainda mais as coisas para os gremistas. O apito do intervalo acabou sendo muito bem-vindo para os comandados de Renato Portaluppi.

O segundo tempo começou colorado. Embora tentasse marcar mais adiantado, o Grêmio acabava devolvendo a posse muito rápido, o que mantinha a pressão. Mais ligado, o Inter marcava compacto, mas era vertical quando tinha o domínio. Qualquer um que olhasse casualmente a partida percebia que, quando tinham a bola, os vermelhos se moviam bem mais rápidos que os azuis.

Com o passar dos minutos, os nervos gremistas voltaram para o lugar, e surgiram as primeiras chances tricolores, em chutes de Jean Pyerre e Diego Souza. Aos 26mins, em contra-ataque, o centroavante gremista teve a chance de novo, mas o toque por cobertura acabou indo para fora.

Depois da pausa para a água, Renato Portaluppi fez uma alteração tripla, colocando em campo Maicon, Ferreira e Luiz Fernando, em uma tentativa clara de mudar a história do jogo. O momento era gremista, e se concretizou aos 33 mins. Em contra-ataque fulminante puxado por Diego Barbosa, o cruzamento caiu para Diego Souza, que fez uma assistência simples para Jean Pyerre, livre: 1 a 0 para o Grêmio.

O gol trouxe minutos de abalo emocional para o Inter, que desencaixou e correu riscos no contragolpe. Depois de certo sofrimento, o Colorado começou a arriscar, meio de qualquer jeito – uma iniciativa que não enchia os olhos, mas que acabou tendo sucesso, aos 44 minutos. Em levantamento de Cuesta, a bola cruzou a área pelo alto e Abél Hernández, de cabeça, fuzilou para empatar.

Se o abalo anterior foi colorado, o empate tirou a cabeça gremista do lugar. E já estávamos nos descontos do segundo tempo quando Edenilson cabeceou e a bola bateu no braço de Kannemann, dentro da área. O árbitro Luiz Flávio de Oliveira marcou a penalidade, mesmo com muito protestos dos gremistas. E Edenilson bateu firme, tirando de Vanderlei para lançar a torcida colorada em uma deliciosa festa. O jejum acabou, e o título está mais ao alcance do que nunca.