Acidente com avião mata quatro jogadores e presidente de time de futebol do Tocantins

Um avião com integrantes da equipe do Palmas Futebol e Regatas, time da Série D do Campeonato Brasileiro, caiu na manhã deste domingo (24) pouco depois de decolar, no distrito de Luzimangues, em Porto Nacional-TO.

De acordo com a assessoria do time, quatro jogadores (Lucas Praxedes, 23, Guilherme Noé, 28, Ranule, 27, e Marcus Molinari, 23), o presidente do clube, Lucas Meira, 32, e o piloto da aeronave, identificado como comandante Wagner, morreram no acidente.

Não há sobreviventes e nem maiores detalhes sobre a causa do acidente.

O grupo estava a caminho de Goiânia, onde a equipe do Tocantins enfrentaria o Vila Nova pela Copa Verde, na segunda-feira (25).

Adversário no confronto, o Vila Nova expressou em nota "consternação e profunda tristeza" pelo ocorrido e afirmou que "corroborará com o adiamento da partida e fará homenagem aos ocupantes no jogo da próxima quinta-feira, 28, pelo Campeonato Goiano".

Hugo Jorge Bravo, presidente da agremiação de Goiás, também lamentou o acidente em seu perfil no Twitter e disse que "não há clima pra jogo".

No início da tarde, em nota, a CBF informou que a partida foi suspensa e será remarcada posteriormente. A entidade também decretou que se faça um minuto de silêncio nas partidas do Campeonato Brasileiro deste domingo.

A Chapecoense, equipe que sofreu uma tragédia aérea em 2016, também prestou homenagem ao clube de Tocantins. Na ocasião, a aeronave do time catarinense levava 77 pessoas para a partida final da Copa Sul-Americana quando caiu na Colômbia. Foram 71 vítimas fatais. Entre os mortos estavam jogadores e membros da comissão técnica, além de jornalistas e a tripulação da aeronave.

Já o Palmas divulgou comunicado sobre o acidente e disse que se pronunciará "em momento oportuno" para trazer mais informações.

A Copa Verde é um campeonato regional da CBF, que existe desde 2014. Disputam a competição equipes das regiões Norte e Centro-Oeste, além do Espírito Santo. A atual edição começou na última quarta (20), e reúne 24 equipes.

O vencedor ganha uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil.

O Palmas havia iniciado sua participação no campeonato na quarta, com uma vitória de 2 a 0 sobre o Real Noroeste.

Quem são as vítimas:

- Lucas Meira, empresário e presidente do Palmas, chegou a ser candidato a vice-prefeito da capital tocantinense pelo DEM, em chapa com a então prefeita da cidade, Cinthia Ribeiro (PSDB), que foi reeleita. Ele desistiu da candidatura no final de setembro, alegando "motivos pessoais".

- Marcus Molinari era meia e teve passagens por clubes mineiros, como Araxá, Tupi, Ipatinga e Tupynambás. Ele era filho de Marinho, ex-jogador do Atlético-MG que se destacou na campanha do clube em 2006, quando foi campeão da Série B do Brasileiro.

- Ranule era goleiro, também com passagem por times mineiros (Guaxupé e Tupi, entre outros), além de equipes fluminenses (Portuguesa-RJ, Resende e Sampaio Corrêa-RJ)

- Guilherme Noé atuava como zagueiro e já havia passado pelo Palmas em 2019, quando o time conquistou o campeonato estadual do Tocantins. Também jogou pelo Ipatinga e por equipes paulistas, como Mirassol, Rio Preto e São Bernardo.

- Lucas Praxedes, lateral-esquerdo, teve passagem pelos clubes XV de Jaú, Marília e Capivariano, entre outros times do interior.

