Cruzeiro evita queda na Série B e distancia Operário-PR do acesso

Sem chances de retornar à Série A em 2021, o Cruzeiro, pelo menos, livrou-se matematicamente de qualquer possibilidade de rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Nessa quarta-feira (20), a Raposa venceu o Operário-PR por 2 a 1 no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada da competição. O tropeço, por sua vez, praticamente tirou o Fantasma da briga por vaga na próxima temporada da primeira divisão nacional.

Os mineiros subiram para o 13º lugar, com 47 pontos, não podendo mais serem alcançados pelo Figueirense, 17º colocado e primeiro time na zona de rebaixamento, que tem 39 pontos e só pode chegar aos 45 pontos. Os paranaenses caíram para a nona posição, com 51 pontos. A duas rodadas do fim da Série B, a equipe de Ponta Grossa (PR) está cinco pontos atrás do CSA, que aparece em quarto e fecha a zona de acesso à próxima Série A.

Os primeiros 30 minutos foram de domínio do Operário. Aos 11 minutos, o atacante Rafael Oller recebeu um cruzamento do lateral Alex Silva pela direita e acertou um bonito voleio, que passou rente ao travessão. Aos 18 minutos, o atacante Ricardo Bueno cobrou falta com perigo, e o goleiro Fábio defendeu. Aos 23, o meia Marcelo finalizou próximo à trave cruzeirense. Logo na primeira chegada real da Raposa, porém, o gol saiu. Aos 31 minutos, o atacante Rafael Sobis foi lançado, deu um chapéu no goleiro Martín Rodríguez e completou de cabeça para as redes.

O Cruzeiro administrou a vantagem e quase ampliou no primeiro lance do segundo tempo, em chute do atacante William Pottker, que Martín Rodríguez defendeu no canto. O intervalo, no entanto, fez bem ao Fantasma, que recuperou o ímpeto do começo da partida. Aos nove minutos, Ricardo Bueno arriscou de fora da área, a bola desviou no zagueiro Manoel e foi para as redes de Fábio. Os paranaenses poderiam ter virado dois minutos depois com o volante Pedro Ken, mas a arbitragem viu falta do camisa 8 no volante Machado, para revolta do banco do Operário.

A equipe de Ponta Grossa seguiu melhor, mas, assim como na primeira etapa, foi o Cruzeiro quem balançou as redes. Aos 30 minutos, William Pottker foi lançado por Manoel e bateu na saída de Martín Rodríguez. O Operário se lançou ao ataque em busca de novo empate, mas a última boa chance foi da Raposa, com o atacante Wellinton, aos 41 minutos, quase debaixo do travessão. Nos acréscimos, o técnico do Fantasma, Matheus Costa, e o atacante Diego Cardoso (que havia acabado de entrar), também do time do Paraná, foram expulsos.

Pela 37ª rodada da segunda divisão, o Cruzeiro volta a campo no domingo (24), às 16h (horário de Brasília), novamente no Independência, diante do Náutico. Já o Operário recebe a Chapecoense na segunda-feira (25), às 17h, no estádio Germano Krüger.

Náutico goleia e respira

Próximo adversário cruzeirense, o Náutico goleou pela 36ª rodada da Série B. O Timbu recebeu o já rebaixado Oeste e venceu por 4 a 1 no estádio dos Aflitos, em Recife. O resultado levou o time alvirrubro ao 15º lugar, com 42 pontos, três pontos a mais que o Figueirense, que abre o Z-4. O Rubrão, com a derrota, não tem mais como deixar a lanterna da competição. A equipe de Barueri (SP) soma 26 pontos e pode, no máximo, chegar a 32 pontos. O Botafogo-SP, que é o penúltimo, tem 34 pontos.

O lateral Hereda, o meia Jean Carlos e os atacantes Kieza e Erick balançaram as redes para o Náutico, que pode dar enorme passo para garantir a permanência na Série B se vencer o Cruzeiro neste domingo. O atacante Pedrinho fez o gol de honra do Oeste, que disputa o penúltimo jogo pela segunda divisão antes do retorno à Série C nesta terça-feira (26), às 19h15, diante do Paraná, na Arena Barueri.

Agência Brasil