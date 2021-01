Uefa revela time ideal de 2020 com Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar e Lewandowski

A Uefa divulgou nesta quarta-feira (20) a seleção ideal de 2020 no futebol europeu. O time, montado por meio de uma votação popular - mais de seis milhões de pessoas participaram da escolha no site da entidade no período de um mês -, tem a base do Bayern de Munique, atual campeão europeu. O ataque é formado pelo brasileiro Neymar, pelo português Cristiano Ronaldo, pelo argentino Lionel Messi e pelo polonês Robert Lewandowski, eleito o melhor do mundo pela Fifa.