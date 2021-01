No Morumbi, Inter e São Paulo duelam pela ponta de cima do Brasileiro

Uma quarta-feira (20) eletrizante mexe com a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. E o principal enfrentamento da noite coloca frente a frente o líder e o vice-líder da competição. Embalado pela sequência de seis vitórias seguidas, o Inter de Abel Braga visita o São Paulo de Fernando Diniz. O tricolor paulista vive um momento conturbado, sem vencer há quatro jogos - somando a eliminação na Copa do Brasil - e tendo conquistado apenas um ponto em nove disputados no Nacional. Os times entram em campo, às 21h30min, no Morumbi.

Eduardo Coudet deixou o clube quando a equipe estava em 1º lugar na competição. Abel Braga assumiu, o time tropeçou e despencou posições na tabela do Brasileiro, chegando a estar em 6º - 12 pontos atrás do líder São Paulo. Entretanto, Abelão solidificou a zaga, encontrou soluções em alguns jovens da base, e fez o time decolar novamente.

Hoje, o vice-líder Inter tem 56 pontos e contou com tropeços do São Paulo para fazer a diferença desabar para um ponto. Portanto, basta vencer o rival fora de casa para reassumir a liderança do torneio nacional após mais de dois meses.

Na partida desta quarta-feira, quem volta a ficar à disposição é Marcos Guilherme. O meia-atacante está recuperado de um desconforto na coxa direita, viajou à capital paulista e deve estar no banco. Antes do embarque para São Paulo, no final da manhã desta terça-feira (19), um grupo de torcedores recepcionou o ônibus da delegação com uma grande festa nos fundos do Aeroporto Salgado Filho.

Abelão irá repetir o mesmo time que venceu o Fortaleza no domingo por 4 a 2, no Beira-Rio. Para seguir vencendo,Ainda sem contar com Thiago Galhardo, o Inter terá Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal; Yuri Alberto.

O adversário tem duas dúvidas para o confronto. O lateral-esquerdo Juanfran e o atacante Luciano treinaram nesta terça, mas são tratados com mistério. A provável escalação tem Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Diego Costa (Léo) e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Brenner e Luciano (Tchê Tchê).