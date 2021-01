Inter inicia semana decisiva na briga pelo título nacional

De desacredita logo após a saída de Eduardo Coudet e a chegada de Abel Braga, a equipe ganhou novos contornos eliminações na Copa do Brasil A nove rodada do fim do Campeonato Brasileiro, o Inter entra forte na briga pelo título nacional.nas últimas semana. Depois dase Libertadores da América, o time deu liga e emendou seis vitórias seguidas, deixando a diferença para o líder São Paulo em um ponto. E líder e vice-líder se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 21h30min, no Morumbi, no tradicional jogo de seis pontos.

Os momentos vividos pelos dois times são bem distintos. Enquanto o Inter está em uma fase ascendente, o tricolor paulista não vence há quatro jogos - três no Brasileiro -, desde que foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil, pelo Grêmio. Em 2021, dos nove pontos disputados, o time de Fernando Diniz conquistou apenas um - no empate com o Athletico-PR, no domingo (17). A última vitória foi no dia 26 de dezembro, fora de casa, no 2 a 1 sobre o Fluminense.

quando o Boca venceu o Colorado por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final. Já a equipe de Abelão não sabe o que é perder desde o dia 2 de dezembro,Os números desde que o treinador assumiu o time são extremamente positivos. Em 14 jogos, Abel conquistou oito vitórias, quatro derrotas e dois empates. O time marcou 18 gols e sofreu 12. O atacante Yuri Alberto é o artilheiro neste período, balançando as redes seis vezes.

Para encarar esta semana de clássicos, o Inter não terá desfalques para esta quarta. Os titulares pendurados são Cuesta, Rodrigo Dourado e Caio Vidal. Os outros jogadores com dois cartões amarelos são Lindoso, Marcos Guilherme, Abel Hernández e Leandro Fernández. O desafio é maior para Dourado e Caio Vidal, já que no próximo domingo (24), o adversário é o Grêmio.

Nesta segunda-feira (18), os atletas realizaram um trabalho regenerativo no CT Parque Gigante. Na manhã desta terça, Abel comanda o último treino antes do embarque para São Paulo. Quem já é visto há alguns dias no gramado é Paolo Guerrero. O atacante peruano segue no processo de recuperação da lesão ligamentar no joelho e ainda não tem previsão de retorno.