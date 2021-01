Grêmio: Jornal português dá como certa venda de Pepê ao Porto

O Grêmio inicia uma semana decisiva dentro de campo, com uma venda bem encaminhada. De acordo com o jornal português A Bola, o atacante de 23 anos assinará nos próximos dias com o Porto, mas ficará em Porto Alegre até o final da temporada. Dessa forma, Pepê disputará os jogos decisivos da Copa do Brasil, com o Palmeiras, em fevereiro. Especula-se que o atacante fique no Tricolor até o final do primeiro semestre.

A direção gremista não confirma a venda, mas diz que os clubes conversam sobre o negócio. Pepê já era procurado pelo Porto desde a última janela de transferências, mas, nesse início de ano, os russos chegaram forte para contratar o jogador. Porém, nem mesmo a proposta de € 20 milhões do Zenit seduziu Pepê, que não quer atuar no futebol russo.

Assim, ele deve se transferir para o futebol português por € 15 milhões (R$ 95 mi), com o Grêmio mantendo 15% dos direitos do jogador em uma futura venda. O Porto é conhecido por comprar jogadores brasileiros e revendê-los no mercado europeu por quantias bem maiores.

Dentro das quatro linhas, o técnico Renato Portaluppi inicia a preparação da equipe para uma semana de jogos importantes. Nesta quarta-feira (20), às 19h15min, o tricolor recebe o Atlético-MG, na Arena. O confronto é direto pelas primeiras colocações no Brasileirão. Já no domingo (24), o duelo será contra o maior rival, no Grenal do returno da competição, desta vez, no Beira-Rio.

Na sexta-feira (15), o camisa 8 atuou 15 minutos no empate em 1 a 1 com o Palmeiras, em São Paulo, e deu um novo ritmo ao meio-campo tricolor. Para enfrentar o Galo, Portaluppi ainda não deve contar com Geromel, que segue se recuperando de um problema muscular. A incógnita é se Maicon irá a campo por mais alguns minutos.

Aos 35 anos e com um cenário de lesões frequentes nesta temporada, o planejamento para a utilização de Maicon é tratado com mistério pela comissão técnica. A tendência é de que o meio-campista atue mais alguns minutos na partida desta quarta-feira e ganhe mais minutagem no clássico do próximo final de semana.