Inter vence o Fortaleza por 4 a 2 e chega a sexta vitória seguida no Brasileirão

E no dia em que a vacina contra a Covid-19 foi aprovada no Brasil e trouxe a esperança para o povo, o Inter venceu o Fortaleza por 4 a 2, no Beira-Rio, e mantém vivo o sonho de conquistar o Campeonato Brasileiro, nesta temporada maluca. O triunfo, na noite deste domingo (17), foi o sexto seguido na competição. De quebra, o time comandado por Abel Braga diminuiu a diferença para o líder São Paulo, em um ponto. Na próxima quarta-feira, às 21h30min, os dois se enfrentam no Morumbi.

E os guris do Abel começaram a construir cedo a sexta vitória consecutiva. Aliás, a última vez que isso ocorreu foi justamente com a equipe conduzida por Abel, em 2006. Logo aos três minutos, Praxedes recebeu na esquerda e cruzou na medida para Yuri Alberto, de cabeça, forçar Felipe Alves a uma grande defesa. Só que, no rebote, o substituto de Thiago Galhardo mandou para o fundo das redes.

E o início avassalador resultou no segundo gol aos nove minutos: Moisés cobrou falta do lado esquerdo, Rodrigo Dourado subiu mais alto que a marcação e mandou no canto direito de Felipe Alves. A pilha era tanta que, dois minutos depois, Caio Vidal chegou com muita força e derrubou Carlinhos dentro da área. Na cobrança do pênalti, Wellington Paulista descontou para o Fortaleza.

O gol sofrido não fez o Colorado baixar a guarda. Aos 18, Tinga recuou uma bola perigosa para Felipe Alves. Yuri Alberto, atento, chegou junto com o goleiro e quase marcou o terceiro. Já aos 28, após Lucas Ribeiro fazer fila pelo meio e ser derrubado por Paulão, Cuesta cobrou falta frontal com perfeição, mas, caprichosamente, a bola parou na trave.

E o Inter voltou para a etapa final com a mesma intensidade do início do jogo. No primeiro minuto, Moisés cruzou da esquerda, Caio Vidal acertou a trave e, na sobra, Yuri Alberto chutou forte. Paulão se atirou na bola e salvou o Fortaleza. E como diz o ditado: quem não faz, leva. Aos dez minutos, em jogada pela direita, Cuesta cabeceou para cima e a bola caiu no pé de Romarinho, que bateu de primeira para deixar tudo igual no Beira-Rio.

Com o empate, o Colorado se lançou ao ataque e quase foi surpreendido no contra-ataque. Aos 17, David invadiu a área e chutou cruzado para fora, perdendo ótima chance para virar. Quando o momento melhor era dos cearenses, os garotos do Abel salvaram. Aos 25, Patrick fez grande jogada pela esquerda e cruzou para trás, onde estava Peglow. O jovem meia-atacante colorado caiu batendo e marcou o terceiro do Inter.

Aos 31, o Inter chegou ao quarto gol com a ajuda do adversário. Em mais um contra-ataque, Moisés tocou para Praxedes bater forte. Felipe Alves espalmou e a bola chegou a Carlinhos, que chutou para o próprio gol, dando números finais ao confronto.

Inter 4

Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado (Johnny), Edenilson, Praxedes (Lindoso), Patrick (Maurício) e Caio Vidal (Peglow); Yuri Alberto (Abel Hernández). Técnico: Abel Braga.

Fortaleza 2

Felipe Alves; Tinga (Yuri César), Wanderson, Paulão e Carlinhos; Felipe (Ronald), Juninho e Romarinho; David (Bergson), Wellington Paulista (Mariano Vázquez) e Osvaldo (Gabriel Dias). Técnico: Enderson Moreira.

Árbitro: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).