Casos de Covid-19 em voo levam organização do Australian Open a colocar 47 tenistas em quarentena

A organização do Australian Open, primeiro Grand Slam do ano, está tomando todos os cuidados para evitar um surto de Covid-19. Ao todo, 47 tenistas estão em quarentena em um hotel em Melbourne, na Austrália, depois de pegar voos que transportaram pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Victoria Azarenka, bicampeã do Grand Slam australiano, e Sloane Stephens, ex-campeã do US Open, estão entre os tenistas afetados.

Mais de 20 atletas que partiram de Los Angeles foram colocados em quarentena depois que dois passageiros do voo receberam resultado positivo em exames de Covid-19. Mais tarde, outro passageiro de um voo que decolou de Abu Dhabi também testou positivo, o que levou os organizadores a isolar mais 23 atletas no hotel.

Em um comunicado, os organizadores do torneio afirmaram que os jogadores deverão ficar em seus quartos por 14 dias e só serão liberados com autorização médica. A decisão se traduzirá em uma preparação desigual entre os tenistas. A Austrália aceitou receber cerca de 1.200 jogadores, dirigentes e funcionários para o torneio.

"Estamos nos comunicando com todos nesse voo, especialmente com o grupo de jogadores cujas condições mudaram, para garantir que suas necessidades sejam atendidas ao máximo", disse o diretor do torneio Craig Tiley.