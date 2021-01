Grêmio evita derrota e empata com o Palmeiras no final

Finalistas da Copa do Brasil, Palmeiras e Grêmio se enfrentaram na noite desta sexta-feira (15) pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, e ficaram no empate em 1 a 1. Raphael Veiga abriu o placar para a equipe alviverde, e Diego Souza, ex-Palmeiras, anotou o gol de empate na etapa final.

Abel Ferreira escalou nesta sexta sete titulares que haviam enfrentado o River Plate (ARG) no início da semana. Somente Luan, Emerson Santos, Breno Lopes e Willian não começaram a partida pela Copa Libertadores. A equipe do técnico português deu uma boa resposta depois do apagão diante dos argentinos, especialmente nos primeiros 45 minutos, quando poderia ter goleado os gremistas e decidido a partida.

Rony, duas vezes, e Willian, de fora da área, acertaram a trave do goleiro Vanderlei, que viu o time da casa ser perigoso durante toda etapa inicial. O Grêmio tinha muita dificuldade com a pressão adversária e não conseguiam sair jogando desde o campo de defesa.

O ritmo intenso do Palmeiras foi recompensado aos 32 minutos de jogo. Willian deu carrinho em Rodrigues na linha de fundo, roubou a bola e tocou para Viña. O uruguaio invadiu a área e cruzou rasteiro, Rony furou e Raphael Veiga, que veio de trás, finalizou para abrir o placar.

No segundo tempo, sem que os paulistas pressionassem forte a saída tricolor, o Grêmio conseguiu ficar um pouco mais com a bola e passou a ameaçar o gol de Weverton. Jean Pyerre levou perigo em cobrança de falta e Diego Souza forçou o goleiro palmeirense a fazer boa defesa.

Sem conseguir repetir a boa atuação da etapa inicial, o Palmeiras deu campo ao Grêmio, que chegou ao empate. Luiz Fernando tabelou com Maicon, foi à linha de fundo e cruzou para o meio da área. Diego Souza, que teve passagem pelo clube alviverde entre 2008 e 2010, deixou tudo igual.

O atacante tricolor ainda teve a oportunidade da virada, em falta cobrada da meia-lua, mas Weverton fez grande defesa e evitou a virada dos gaúchos.

Palmeiras e Grêmio se reencontrarão na final da Copa do Brasil. No dia 11 de fevereiro, as equipes se enfrentam em Porto Alegre. Na semana seguinte, no dia 17, eles decidem a competição no Allianz Parque.

Folhapress