Com Lucas Ribeiro e Yuri Alberto, Inter encara o Fortaleza

Na véspera da rodada em que o Inter pode até chegar à liderança do Campeonato Brasileiro, a semana foi de péssimas notícias para o técnico Abel Braga. Sem Thiago Galhardo e Rodrigo Moledo, ambos lesionados, o Colorado recebe o Fortaleza neste domingo (17), às 20h30min, no Beira-Rio, com os jovens Lucas Ribeiro, na zaga, e Yuri Alberto, no ataque.

Galhardo, artilheiro do Brasileirão com 16 gols, sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda e está afastado dos gramados pelas próximas semanas, sem previsão de retorno. A situação de Moledo é ainda mais grave. Ele rompeu o ligamento cruzado posterior do joelho direito e para entre seis e oito meses. Com isso, Lucas Ribeiro será o novo titular da zaga, ao lado de Víctor Cuesta.

Quem está de volta para enfrentar a equipe cearense é Edenilson. O volante colorado não atuou na vitória sobre o Goiás, pois cumpriu suspensão. A provável formação para a partida tem Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal; Yuri Alberto.

Para chegar à liderança, o Inter, além de fazer o dever de casa, dá uma secadinha no líder São Paulo, que enfrenta o Atlético-PR, na Arena da Baixada. O time paulista está três pontos à frente, com uma vitória a mais. No saldo de gols, que é um critério de desempate, tem vantagem de quatro gols.