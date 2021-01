Grêmio visita o Palmeiras em prévia das finais da Copa do Brasil

em sorteio realizado na sede da CBF, ficou definido os mandos de campo para as finais do torneio. Nesta sexta-feira (15), às 21h30min, Palmeiras e Grêmio entram em campo pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O enfrentamento será uma prévia da decisão da Copa do Brasil que ocorrerá no próximo mês. Aliás, nesta quinta-feira (14),A primeira partida será na Arena, em Porto Alegre, e o jogo final no Allianz Parque, em São Paulo.

O Verdão ainda está na decisão da Libertadores da América, contra o Santos, que será disputada no dia 30, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Com isso, não é possível definir as datas exatas das finais da Copa do Brasil. Em princípio, as datas reservadas são 11 e 17 de fevereiro. Porém, se o Alviverde conquistar a competição continental e for ao Catar para o Mundial de Clubes, entre 1 e 11 de fevereiro, as finais da Copa do Brasil mudarão para 28 de fevereiro e 7 de março.

O técnico Renato Portaluppi não vê qualquer vantagem ao Grêmio caso o rival seja campeão da Libertadores. "O Palmeiras tem um grande plantel, com grandes jogadores. É difícil falar. Tem o lado bom, tem o lado ruim, mas o mais importante de tudo é o Grêmio se preparar", disse ele, que esteve ao lado do técnico palmeirense Abel Ferreira no sorteio.

Para a partida desta sexta-feira, Portaluppi ainda não contará com Pedro Geromel. O zagueiro ainda não está recuperado de uma lesão muscular na coxa direita e nem viajou a São Paulo. Com isso, David Braz e Rodrigues disputam a vaga ao lado do argentino Kannemann. Quem está reintegrado ao grupo é o capitão Maicon. Sem jogar desde 6 de dezembro, o volante será opção no banco de reservas.

As baixas são Lucas Silva e Paulo Miranda, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, além do atacante Churín, que, com desconforto muscular, e ficou de fora da partida. A provável escalação tem Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz (Rodrigues), Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Darlan, Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.