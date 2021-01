Copa do Brasil: Grêmio joga a primeira em casa e decide o título em São Paulo

O Grêmio inicia a busca pelo sexto título da Copa do Brasil em casa. O sorteio dos mandos de campo da grande decisão do torneio foi realizado no fim da manhã desta quinta-feira (14). Assim, o segundo jogo da decisão irá ocorrer no estádio do Palmeiras, o Allianz Parque.

Enquanto o Grêmio busca a sexta conquista (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016), o Palmeiras tenta faturar a quarta taça do torneio (1998, 2012 e 2015).

As datas dos dois jogos ainda estão indefinidas, na medida em que não se sabe qual será o calendário de jogos dos paulistas, que estão na decisão da Libertadores da América, marcada para o dia 30 de janeiro. Se o Palmeiras não for campeão da América, os jogos estão marcados para os dias 11 e 17 de fevereiro. Se o time do técnico Abel Ferreira bater o Santos na decisão do torneio continental, os jogos passarão para os dias 28 de fevereiro e 7 de março.

Presente no evento que decidiu os mandos, o técnico gremista, Renato Portaluppi, admitiu que gostaria que o segundo duelo fosse na Arena, mas salientou que o confronto é parelho, independentemente do local em que for jogado. “São dois grandes clubes. Gostaria muito de decidir em casa, mas isso não foi possível. É importante que não tem o gol qualificado. Depende muito do primeiro jogo. O Grêmio não muda o modo de jogar. O Grêmio joga da forma que joga, vamos jogar assim contra o Palmeiras. Serão 180 minutos de muito futebol”, disse o técnico tricolor.

Com a mudança nas datas da decisão, os gaúchos correm o risco de perderem um de seus principais nomes. Assediado por diversos cubes da Europa, principalmente pelos portugueses do Porto, o atacante Pepê tem presença incerta nos dois jogos decisivos. Portaluppi deu uma tranquilizada na torcida, dizendo que o jogador está com a cabeça no Tricolor. “Todo sonho do jogador é jogar na Europa. Começam a chegar as propostas, sem dúvida muda a cabeça do jogador. Converso bastante com o Pepê. A hora vai chegar. O Importante é estar com a cabeça no clube. No momento que ele ganha um título, sai mais valorizado. É um jogador novo e, amanhã ou depois, com certeza irão aparecer as propostas. É um bom garoto, gosta de jogar todos os jogos e está com a cabeça no Grêmio”, disse o comandante do Grêmio.