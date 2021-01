Moledo rompe o ligamento do joelho e para por até oito meses

A boa fase vivida pelo Inter passava diretamente pela solidez defensiva armada por Abel Braga. E o principal pilar deste setor está de fora do time por um longo período. O zagueiro Rodrigo Moledo rompeu o ligamento cruzado posterior do joelho direito e deve ficar afastados dos treinamentos de seis a oito meses.

De acordo com o departamento médico do clube, a causa da lesão foi, provavelmente, um trauma ocorrido no jogo contra o Ceará, há uma semana. O jogador relatou pouca dor após a partida em Fortaleza e conseguiu fazer normalmente a preparação para jogo seguinte contra o Goiás. No entanto, depois do confronto do final de semana, o joelho apresentou inchaço e o defensor relatou dor. Após exame de imagem, foi constatada a lesão. O jogador passará por uma cirurgia nos próximos dias.

Moledo é o quarto jogador titular do elenco a sofrer uma grave lesão ao longo desta temporada. O primeiro foi o centroavante Paolo Guerrero. O camisa 9 sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito no dia 16 de agosto, na derrota por 2 a 1 para o Fluminense.

A segunda baixa foi o lateral-direito Renzo Saravia, no mês seguinte. O jogador argentino, vindo por empréstimo a pedido do técnico Eduardo Coudet, sofreu a mesma lesão de Guerrero no dia 29 de setembro, na vitória por 4 a 3 sobre o América de Cali, pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores da América.

A terceira e última baixa até a perda de Moledo havia sido Gabriel Boschilia. O meia-atacante vindo do Monaco, da França, também rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho durante o treinamento no dia 24 de outubro. Todos as lesões sofridas pelos atletas do Inter são de um longo período de recuperação.

Dois nomes surgem como possíveis substitutos para a vaga deixada por Moledo. O mais forte para formar dupla ao lado de Cuesta é Lucas Ribeiro. Pouquíssimo utilizado por Coudet, o jogador vindo por empréstimo junto ao Hoffenheim, da Alemanha, já foi utilizado por Abel e deu boa resposta. A outra opção é Zé Gabriel, titular com Coudet, foi perdendo espaço e parou no banco de reservas.