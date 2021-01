Kannemann fala em vitória contra o Palmeiras pelo Brasileirão

Grêmio e Palmeiras vão decidir a Copa do Brasil em fevereiro. Os mandos de campo serão sorteados hoje, às 11h30min, na sede da CBF. Antes dos confrontos decisivos, as equipes medem forças amanhã, às 21h30min, pelo Brasileirão, no Allianz Parque, e o zagueiro Kannemann mostra otimismo na conquista dos três pontos.

Quinto colocado do Brasileirão, sete pontos atrás do líder São Paulo e com um jogo a menos, o Tricolor sonha em brigar pelo título e, para isso, precisa superar os paulistas. O defensor argentino acredita que surpreender o Verdão é possível.

"Tem sido um campeonato bastante competitivo, As rodadas que faltam têm muitos confrontos diretos e pode acontecer qualquer coisa. Nós faremos nosso trabalho, jogo a jogo, enfrentaremos o Palmeiras e tentaremos trazer os três pontos", enfatizou.

Kannemann preferiu não falar sobre um possível desgaste físico e mental dos palmeirenses em função da sofrida classificação à final da Libertadores e procurou focar na concentração gremista após a bela ascensão na competição. Já são 14 jogos de invencibilidade. "A mentalidade depende de cada um, seja qual for a situação mental, nós pensamos em nós. Vamos brigar até o final no Brasileirão. Temos nossas forças e trataremos de jogar o melhor possível", projetou.

Depois de passar um período de fora devido uma lesão, o argentino garante estar recuperado e pronto para ajudar o Grêmio nesta reta final de temporada. "Estou muito bem, preparado, 100% e com muita vontade. Estou feliz de poder jogar bola, de poder trabalhar, de estar brigando em cima no Campeonato Brasileiro e uma final de Copa do Brasil", afirmou.

Para esta sexta-feira, a tendência é de que David Braz forme dupla ao lado de Kannemann, já que Geromel não está recuperado de uma lesão muscular.