Inter vence o Goiás e entra na briga pela taça

Igor Natusch

Os resultados paralelos ajudaram, e o Inter entrou em campo ontem, no Beira-Rio, com a perspectiva de ficar a apenas três pontos da liderança do Campeonato Brasileiro. Cabia ao Colorado fazer a sua parte – e a tarefa foi cumprida, mesmo que sem maior brilhantismo. Podia ter sido mais tranquilo, e o Goiás chegou a pressionar nos minutos finais, mas a camisa vermelha se impôs e conquistou um mirrado, mas fundamental 1 a 0. Agora, o Inter é vice-líder, com 53 pontos, e o sonho do título está cada vez mais real.