Lenda do Dakar, Hubert Auriol morre aos 68 anos após Covid-19 e internação

Considerado uma das maiores lendas da história do Rally Dakar, o francês Hubert Auriol morreu hoje aos 68 anos. O esportista estava internado após infecção por Covid-19 em novembro do ano passado. Segundo o Le Parisien, a causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória.

Auriol, que nasceu na Etiópia e se naturalizou francês, foi o primeiro piloto da história a vencer o Dakar nas motos e nos carros. Ele também foi um dos organizadores do evento entre 1995 a 2004.

Em comunicado, a atual administração do Dakar publicou uma homenagem a Auriol. "Os organizadores do Dakar, chocados e entristecidos com a notícia, gostariam de estender as suas mais sinceras condolências aos amigos e familiares de um homem que foi um farol ao longo da história do rali, com uma mensagem especial para as suas filhas Julie, Jenna e Leslie.".

