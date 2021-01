Grêmio vence o Bahia por 2 a 1 e dorme no G-4 do Brasileirão

O Grêmio chegou nesta quarta-feira (6) a 13 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Pela 28ª rodada da competição, o tricolor gaúcho não encontrou facilidade, mas conseguiu superar o Bahia por 2 a 1 e vai dormir no G-4. Nesta quinta-feira (7), os comandados de Renato Portaluppi irão secar o Inter, que enfrenta o Ceará, em Fortaleza, para se manter na quarta colocação.

Desde os primeiros minutos de bola rolando, o Grêmio demonstrava controle das ações e dava o ritmo para a partida. Prova disso que os donos da casa abriram o marcador aos 15 minutos: Jean Pyerre lançou Diogo Barbosa, que cruzou certeiro para Vanderson mergulhar, de cabeça, e mandar a bola para o fundo das redes. Foi o primeiro gol como profissional do lateral-direito.

E, na primeira chegada efetiva, os baianos balançarem as redes. Gilberto recebeu, se livrou da marcação e acertou um belo chute de fora da área. Só que o árbitro de vídeo foi acionado e o atacante estava impedido, anulando o gol de empate dos visitantes.

Mesmo com mais posse de bola, o Grêmio não criou mais lances perigosos. E o Bahia quase chegou a igualdade nos acréscimos. Após uma falha de Diego Souza, que errou o passe e deixou a bola nos pés de Ramírez, o colombiano acionou Gilberto, que saiu na cara de Vanderlei. Só que o camisa 9 bateu para fora, perdendo um gol inacreditável.

A etapa final começou com o Bahia em cima. Logo no primeiro minuto, os visitantes chegaram ao gol de empate. Em mais um belo gol na Arena, Ernando rolou para Anderson Martins, que ajeitou e bateu com categoria, sem chances para Vanderlei.

Seis minutos depois, porém, Diego Souza cobrou uma falta frontal, a bola desviou na zaga, o goleiro Douglas Friedrich ainda tentou defender, mas ela morreu no fundo do gol.

O tricolor baiano até se esforçou, buscou a igualdade novamente, mas não conseguiu superar o bom momento vivido pelo Grêmio. No próximo sábado, os gaúchos ãoi até o Nordeste para enfrentar o Fortaleza, na Arena Castelão.

FICHA TÉCNICA

Grêmio 2

Vanderlei; Vanderson (Thaciano), Rodrigues, Kannemann e Dieogo Barbosa; Lucas Silva (Darlan), Matheus Henrique, Alisson (Éverton), Jean Pyerre (Pinares) e Pepê; Diego Souza (Churín). Técnico: Renato Portaluppi.

Bahia 1

Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Ernando, Anderson Martins e Matheus Bahia (Zeca); Ronaldo; Ramírez, Ramon (Clayson), Daniel (Gabriel Novaes) e Thiago (Rossi); Gilberto. Técnico: Dado Cavalcanti.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC).