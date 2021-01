Inter pega o Ceará para seguir no G-4

No primeiro confronto do Inter na gestão Alessandro Barcellos, a ideia do colorado é dar sequência aos bons resultados conquistados na reta final de 2020. Para se manter no G-4 do Campeonato Brasileiro, confirmar a vaga na próxima Libertadores e ainda tentar se aproximar do líder São Paulo, o time vai até Fortaleza para encarar o Ceará, nesta quinta-feira, às 19h, na Arena Castelão.

Para manter a sequência, o técnico Abel Braga terá uma baixa. O atacante Thiago Galhardo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não joga. Com isso, Yuri Alberto deve ganhar a vaga e começar entre os titulares diante dos nordestinos. Nos últimos cinco jogos, o jogador contratado junto ao Santos marcou três vezes.

Quem volta ao time é o goleiro Marcelo Lomba e o zagueiro Rodrigo Moledo. Eles cumpriram suspensão na vitória sobre o Bahia e retomam à titularidade. Danilo Fernandes e Uendel ficaram de fora da delegação que viajou para a capital cearense. O goleiro titular contra o Bahia apresentou uma contratura muscular na região lombar, enquanto o lateral-esquerdo tem um edema muscular na coxa esquerda.

A provável escalação para a partida tem Marcelo Lomba; Rodinei, Moledo, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal; Yuri Alberto.

Já o adversário do Inter tem no comando técnico um velho conhecido colorado. Guto Ferreira comandou os gaúchos em boa parte da Série B, em 2017. O Ceará deve ir a campo com Prass; Samuel Xavier, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Fernando Sobral, Lima, Vina e Léo Chú; Cléber.

Um dos principais nomes a ganhar chances com Abelão desde que assumiu o time é o jovem Caio Vidal. Titular na noite desta quinta-feira, o atacante de 20 anos afirma que vive o melhor momento de sua carreira e quer retribuir a confiança dada pelo treinador. "Estava me destacando bem na base e acredito que o Abel viu. Chegou minha oportunidade, agarrei com unhas e dentes e eu não quero sair. Quero me manter titular e honrar essa camisa", disse.