Grêmio vai com força máxima para encarar o Bahia, na Arena

O Grêmio entra em campo nesta quarta-feira (6), às 19h, na Arena, no primeiro confronto de 2021. Garantido na final da Copa do Brasil, os comandados de Renato Portaluppi não podem deixar o Campeonato Brasileiro de lado. Em caso de perda do torneio para o Palmeiras, o tricolor gaúcho precisa seguir na zona de classificação para garantir presença na próxima edição da Libertadores. E, para tentar superar o Bahia, a tendência é de uma equipe titular.

As baixas seguem sendo os capitães gremistas Pedro Geromel e Maicon. Eles continuam tratando de lesões musculares e não estarão à disposição para a partida da noite de hoje. O único porém na escalação que irá a campo pode vir do departamento médico. Os jogadores realizaram os testes para Covid-19 e os resultados são divulgados pelo clube horas antes de a bola rolar.

Quem pode ficar de fora também é Victor Ferraz. O lateral sentiu um desconforto muscular na panturrilha direita no confronto com o São Paulo, pela Copa do Brasil, na semana passada, e pode ser preservado. Sem Orejuela, que não tem mais vínculo com o Tricolor, o jovem Vanderson, da base gremista, pode ganhar mais uma chance entre os titulares.

Caso se confirme a liberação de todo o elenco, o Grêmio deve ter Vanderlei; Victor Ferraz (Vanderson), Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Darlan, Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

Enquanto aguarda a recuperação de Geromel, a direção trata da renovação de contrato do defensor até o final de 2022. O camisa 3 tem vínculo com o Grêmio até dezembro deste ano, mas a ideia do presidente Romildo Bolzan Júnior é que o atleta fique mais tempo na Arena. Mesmo com sondagens de outros clubes, o desejo de Geromel é seguir em Porto Alegre. O jogador, inclusive, deve encerrar a carreira no Grêmio, já que terá 37 anos ao término de um futuro contrato.