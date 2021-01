Novo executivo de futebol, Paulo Bracks é apresentado ao grupo do Inter

Aos poucos, a gestão Alessandro Barcellos vai tomando forma no Inter. Ontem, o mandatário colorado e o vice de Futebol, João Patrício Hermann, foram até o vestiário colorado para apresentar o novo diretor executivo do clube, Paulo Bracks. Vindo do América-MG, ele chegou no domingo a Porto Alegre e conheceu o grupo que irá trabalhar pelos próximos três anos.

O novo profissional disse que será um elo entre os atletas e a presidência. Ele substitui Rodrigo Caetano, que ficou por três anos no Colorado e não conquistou nenhum título na gestão Marcelo Medeiros. Bracks brincou com os atletas durante a apresentação: “A mudança é minha, de cidade e de clube. Não há mudança com os atletas ou comissão técnica. A continuidade do trabalho, que é exitoso e que vem dando certo, a gente vai aprimorar e buscar metas grandes que são condizentes com a história do clube”, disse.

Bracks ainda terá a parceria de um coordenador técnico. Este nome pode ser um ex-jogador com passagem pelo clube e com conhecimento de vestiário. Nomes como Tinga, Guiñazu e Iarley foram especulados para a função. O ex-atleta Pedrinho, atualmente comentarista dos canais Sportv, também foi sondado.

A segunda-feira foi de muitas reuniões no Beira-Rio, Bracks, Hermann e Barcellos se juntaram ao novo Conselho de Gestão, que tomou posse no início da noite de ontem. Os vices eleitos Dannie Dubin, Arthur Caleffi, Luiz Carlos Ribeiro Bortoni e Humberto Busnello também participaram destes encontros.

O próximo profissional que deve ser anunciado por Barcellos é um CEO, cargo extinto após um período curto em que Aod Cunha, em 2011, tentou implantar sua filosofia de trabalho. A ideia da nova gestão é profissionalizar ainda mais o clube, com um nome técnico, de visão empresarial.

Dentro de campo, o técnico Abel Braga já prepara o time que vai até o Fortaleza para enfrentar o Ceará, pelo Brasileirão. Sem poder contar com Thiago Galhardo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o treinador deve mandar a campo Yuri Alberto. Quem retorna naturalmente ao time são Marcelo Lomba e Rodrigo Moledo. Eles cumpriram suspensão e não aturaram na vitória sobre o Bahia por 2 a 1, em Salvador, no último jogo de 2020.