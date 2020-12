Nova direção blinda Abel Braga, mas pode ter 'visita' de Ramírez ainda em janeiro

O Inter decidiu não só manter Abel Braga, mas também blindar o treinador publicamente. Para isso, os dirigentes eleitos deixaram de admitir diante dos microfones a muito provável chegada de Miguel Ángel Ramírez no próximo ano. Ainda que o discurso tenha mudado, nos bastidores um novo plano para receber o espanhol está em curso.

A ideia do momento é receber Ramírez na segunda quinzena de janeiro e fazer com que o treinador conheça a estrutura das categorias de base e até processos dos times inferiores. É um assunto que ainda precisa ser finalizado.

É bem provável que o ex-treinador do Independiente Del Valle desembarque em Porto Alegre sem alarde e passe a frequentar o CT de Alvorada, onde trabalham os times de base do Inter. A presença ali também pode ajudar nos planos de iniciar o Gauchão de 2021 com um elenco diferente daquele que estará em campo até o final do Campeonato Brasileiro.

O intervalo entre a última rodada do Brasileirão e a estreia do Campeonato Gaúcho é de uma semana. Por isso, o Inter deve usar outros jogadores na arrancada do estadual.

Miguel Ángel Ramírez não tem contrato assinado com o Inter, mas está apalavrado com os dirigentes eleitos há semanas. E mesmo com a reviravolta no assunto Abel Braga - que topou ficar até o final do Brasileirão, a chegada do espanhol ao estádio Beira-Rio é vista como algo certo.

Nas próximas semanas, clube e treinador ainda vão definir detalhes da logística no Rio Grande do Sul. Ramírez, primeiro, havia pedido uma espécie de auxílio para moradia. Depois, topou se estabelecer em hotel de Porto Alegre, mas atualmente o assunto é incerto.