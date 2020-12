Dupla Grenal - Os jogadores de Inter e Grêmio terão alguns dias de folga nesta virada de ano. O Inter volta aos treinos no próximo sábado, já pensando na partida contra o Ceará, em Fortaleza, no dia 7. Já o Grêmio retorna no próximo domingo, dia 3, para testagem da Covid-19, e treina no dia seguinte. O Tricolor volta a campo no dia 6, diante do Bahia, na Arena.

Série B - Pela 32ª rodada, nesta quarta-feira, teve Juventude 2x1 Ponte Preta. No próximo sábado, tem CSA x Sampaio Corrêa (16h30min), Oeste x Figueirense (18h45min) e Guarani x América-MG (21h). No domingo, jogam Chapecoense x Brasil-Pel (16h) e Vitória x Operário-PR (18h15min).

Série C - Ainda em busca de uma vaga na segunda divisão nacional, neste domingo, às 20h, em Erechim, o Ypiranga recebe o Remo, pela 4ª rodada do quadrangular do Grupo D.