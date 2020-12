Grêmio está a um passo da 9ª final em uma Copa do Brasil

Na semana passada, em Porto Alegre, os gaúchos venceram por 1 a 0. O Grêmio está a um empate da nona final em Copas do Brasil. Nesta quarta-feira (30), às 21h30min, no Morumbi, o pentacampeão comandado por Renato Portaluppi encara o São Paulo, no jogo de volta da semifinal do torneio.Em caso de repetição do placar a favor dos paulistas, a vaga na grande decisão será conhecida nos pênaltis. Qualquer empate ou vitória dá a vaga ao Grêmio.

Mesmo sem condições de atuar, o zagueiro Pedro Geromel está concentrado com a delegação no hotel na capital paulista. O camisa 3 já estava em São Paulo junto da família. Com uma lesão muscular na coxa esquerda, o defensor poderia ser substituído por David Braz, mas ele não foi visto no embarque. Com isso, Rodrigues surge como a primeira opção para atuar ao lado do argentino Kannemann.

O grupo desembarcou no início da tarde desta terça-feira (29) em São Paulo, após o último treino realizado no CT Luiz Carvalho. Como o clube não informa sobre a condição física dos atletas, a dúvida seguirá até momentos antes de a bola rolar. A possível escalação tem Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Darlan; Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza. Quem pode aparecer entre os titulares é Lucas Silva, no lugar de Darlan.

Diego Souza falou ainda em Porto Alegre sobre o confronto com os paulistas pela vaga na final e fez um alerta sobre a relação do adversário com o árbitro. "A equipe do São Paulo pressiona a arbitragem o tempo inteiro. É muito chata dentro de campo. A gente tem que estar ligado. Se deixar, eles acabam apitando o jogo", afirmou.

Sem contar o lateral-esquerdo Reinaldo, o técnico Fernando Diniz deve ter apenas uma mudança em relação ao time que atuou na Arena. O tricolor paulista deve ir a campo com Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Léo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Brenner.

Na outra semifinal, o América-MG recebe o Palmeiras, na Arena Independência. No jogo de ida, empataram em 1 a 1.